300 Besucher bei Windpark-Eröffnung

Wo Energie erzeugt wird, ist auch Energie zum Feiern: 300 Gäste kamen am Mittwoch zum Windpark Oberwaltersdorf. 6 Windräder in Oberwaltersdorf liefern CO2-freien Strom für 12.000 Haushalte.

Der Windpark in Oberwaltersdorf steht für den sinnvollen Ausbau von Ökoenergie: lokal erzeugt, keine CO2-Emissionen und vor Ort genutzt. Mit seiner Lage im windreichen Wiener Becken, seiner Nähe zu Abnehmern in den Gemeinden und den Betrieben des Industrieviertels ist der Windpark Oberwaltersdorf ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit und Klimaschutz Wien Energie-Geschäftsführer Karl Gruber und EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz

Es freut uns sehr, mit diesem Windpark einen weiteren Beitrag dazu leisten zu können, unseren Energiebedarf aus ökologischen Quellen zu decken. Es geht hier um unsere Verantwortung für kommende Generationen Natascha Matousek, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Oberwaltersdorf

Heute zeigt sich wieder einmal, dass die Windkraft nicht nur sauberen Strom erzeugt, sondern auch von den Menschen positiv angenommen wird Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau-Stellvertreter von Niederösterreich

Wien/Oberwaltersdorf (OTS) - Die Eröffnung des Windparks Oberwaltersdorf wurde mit einem Fest samt musikalischer Begleitung und Kinderprogramm gefeiert. Über 300 Besucherinnen und Besucher freuten sich über die Eröffnung des neuen Windparks und informierten sich über diese ökologische Art der Stromerzeugung.



„ Heute zeigt sich wieder einmal, dass die Windkraft nicht nur sauberen Strom erzeugt, sondern auch von den Menschen positiv angenommen wird “, sagte Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau-Stellvertreter von Niederösterreich.

Der Betrieb ist erfolgreich angelaufen. Der neue Windpark von Wien Energie und EVN produziert damit Strom für über 12.000 Haushalte in der Region. „ Der Windpark in Oberwaltersdorf steht für den sinnvollen Ausbau von Ökoenergie: lokal erzeugt, keine CO2-Emissionen und vor Ort genutzt. Mit seiner Lage im windreichen Wiener Becken, seiner Nähe zu Abnehmern in den Gemeinden und den Betrieben des Industrieviertels ist der Windpark Oberwaltersdorf ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit und Klimaschutz “, erklärten Wien Energie-Geschäftsführer Karl Gruber und EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz das gemeinsame Projekt.

Die sechs Windräder haben eine Gesamtleistung von 19,8 Megawatt und sparen pro Jahr 26.000 Tonnen CO2 – das entspricht dem jährlichen Ausstoß von über 11.000 PKWs. Die Gesamtinvestition beträgt 27 Mio. Euro.

Für die Marktgemeinde Oberwaltersdorf stehen die Themen Umwelt und Energie schon seit langem im Fokus: „ Es freut uns sehr, mit diesem Windpark einen weiteren Beitrag dazu leisten zu können, unseren Energiebedarf aus ökologischen Quellen zu decken. Es geht hier um unsere Verantwortung für kommende Generationen “, so Natascha Matousek, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Oberwaltersdorf.

Medialink

PIN-Code: 4RDQ8

http://mediathek.wienerstadtwerke.at/pindownload/login.do?pin=4RDQ8

Alle Fotoinformationen finden Sie im Downloadbereich (Quelle, Copyright, Bild-Beschreibung). Bitte wählen Sie das Format entsprechend Ihrem Verwendungszweck aus. Wir empfehlen einen Download im Originalformat.

Über EVN

EVN investiert aktuell rund eine Milliarde Euro in Versorgungssicherheit, erneuerbare Energie und sauberes Trinkwasser in Niederösterreich. Die evn naturkraft, eine 100 %-Tochtergesellschaft der EVN AG, ist u.a. Errichter und Betreiber von insgesamt 72 Wasserkraftwerken und 123 Windkraftanlagen. Alleine die Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 268 Megawatt decken den jährlichen Strombedarf von rund 160.000 Haushalten. www.evn.at

Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als zwei Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt zunehmend aus erneuerbarer Energie. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at

Rückfragen & Kontakt:

Michael Kovarik

Pressesprecher EVN

Telefon: + 43 (0)2236 200-12062

E-Mail: michael.kovarik @ evn.at



Lisa Grohs

Pressesprecherin Wien Energie

Telefon: +43 (0)1 4004-38073

E-Mail: lisa.grohs @ wienenergie.at