LR Bohuslav: Neue Studie zur Wirtschaftskraft der Gemeinden bestätigt den Erfolg Niederösterreichs

Schwechat hat höchste Wirtschaftskraft in Relation zur Größe unter allen österreichischen Gemeinden, Wiener Neudorf folgt auf Rang 3

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die Plätze eins für Schwechat und der dritte Rang für Wiener Neudorf in der neuesten Studie zur Wirtschaftskraft der österreichischen Gemeinden bestätigten die Kraft des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich und damit auch unsere Standortpolitik“, freut sich Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav über das Ergebnis einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts „Economica“, die die Wertschöpfung der österreichischen Gemeinden aufzeigt, wobei die Wirtschaftskraft der Gemeinden in Relation zu ihrer Größe gestellt wird.

Insgesamt schneiden die niederösterreichischen Gemeinden sehr gut ab:

So sind unter den Top-20 gleich sechs Gemeinden aus dem größten Bundesland und rund ein Drittel der Top-50-Gemeinden liegen in Niederösterreich. „Ein Wirtschaftswachstum über dem österreichischen Durchschnitt, die stärkste Kaufkraft in Österreich, die Auszeichnung zur Europäischen Unternehmerregion 2017 und nun dieses Ergebnis – der Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist eine Erfolgsgeschichte. Eine Geschichte, die durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie dem Land Niederösterreich geschrieben wird“, so Landesrätin Bohuslav weiter. Für sie ist dieses Ranking ein Ansporn auch künftig den Standort Niederösterreich in enger Abstimmung mit den heimischen Wirtschaftstreibenden – beispielsweise im Umgang mit dem digitalen Wandel, in Sachen Infrastruktur oder durch Unterstützung von Investitionsvorhaben – weiter zu entwickeln.

