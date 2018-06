ASFINAG Verkehrsausblick: Wochenende bringt erste deutsche Reisewelle

Wien (OTS) - In Nord- und Zentraldeutschland beginnen am Wochenende und im Lauf der nächsten Woche in einigen Bundesländern die Sommerferien. Das bringt vor allem für Österreichs Nord-Süd-Verbindungen eine erste Reisewelle, wenn auch noch im kleineren Rahmen.

Am Samstag, 30. Juni beginnen auch in Wien, Niederösterreich und im Burgenland die Sommerferien. „Spätestens ab diesem Wochenende, wenn auch viele Menschen aus Ungarn und Polen in den Urlaub aufbrechen, sorgt der sommerliche Reiseverkehr wieder für Hochbetrieb auf Österreichs Autobahnen“, sagt Christian Ebner, Leiter des ASFINAG Verkehrsmanagement.

Die klassischen Urlaubs-Routen Richtung Süden: A 2 Süd, A 10 Tauern, A 12 Inntal, A 13 Brenner und A 9 Pyhrn Autobahn. Auch auf Verbindungen Richtung Osten, speziell der A 8 Innkreis, A 1 West und A 4 Ost Autobahn ist mit starkem Reiseverkehr zu rechnen.

Die neuralgische Punkte mit Staurisiko: Die A 4 in Richtung Ungarn im zweispurigen Bereich vor Fischamend, die A 9 im Bereich der Baustelle Tunnel Ottsdorf und vor dem Gleinalmtunnel wie die A 10 im Bereich der Baustelle Knoten Pongau bzw. Reittunnel. Weiters die A 11 vor dem Karawankentunnel und die A 13 vor der italienischen Brennergrenze.

Donauinselfest Wien: Von 22. bis 24. Juni findet in Wien das Donauinselfest statt. Zu Behinderungen kann es dadurch auf den Zufahrten zur Donauinsel im Bereich der A 22 Nordbrücke sowie bei der Anschlussstelle Reichsbrücke kommen.

