FPÖ-Povysil: „Leistungsharmonisierung im Bereich der Krankenkassen ist ein begrüßenswerter, erster Schritt im Sinne der Patienten“

„Weitere Reformschritte werden jedoch notwendig sein“

Wien (OTS) - „Die Leistungsharmonisierung im Bereich der Gebietskrankenkassen ist ein begrüßenswerter, erster Schritt im Sinne der Patienten, jedoch auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Um Ungleichberechtigungen zukünftig zu vermeiden, sind noch zahlreiche Reformschritte notwendig, zu denen auch die geplante Reform der Sozialversicherungsträger zählt“, erklärte die freiheitliche Gesundheitssprecherin und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Prim Dr. Brigitte Povysil.

„Es gibt noch einige weitere Ungleichbehandlungen, gerade im Bereich der ärztlichen Hilfe, bei denen eine Harmonisierung teilweise noch nicht einmal angedacht, geschweige denn in Arbeit ist. Ein Blick in den Abrechnungskatalog verdeutlicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Hier wird es notwendig sein, entsprechende Schritte zu setzen. Sobald diese Ungleichheiten bereinigt sind, werden zum Beispiel auch die IT-Kosten dramatisch schrumpfen“, so Povysil.

„Für uns steht der Patient im Vordergrund und sollen die bisherigen Leistungen erhalten bleiben, sowie für Gleichberechtigung gesorgt werden. Um diese – auch finanzielle - Herausforderung bewältigen zu können, ist es jedoch notwendig, eine Verschlankung des Verwaltungsapparates herbeizuführen. Dies gelingt nur mit einer umfassenden Sozialversicherungsreform“, betonte Povysil.

