GFK MIETET 2.300 M² IM CA IMMO-BÜROPROJEKT VIE AM DONAUKANAL

Wien (OTS) - Das von CA Immo direkt an der Erdberger Lände errichtete Bürogebäude ViE füllt sich: Im August ziehen rd. 155 Mitarbeiter des weltweit tätigen Marktforschungsinstituts GfK in das rd. 13.600 m² fassende Gebäude am Donaukanal. 800 m² Retailfläche im Erdgeschoss wurden bereits an die REWE Gruppe vermietet, die auf dieser Fläche im Herbst einen Billa Supermarkt eröffnen wird.



Nach der Fertigstellung und Übergabe der rd. 500 Miet- und Eigentumswohnungen im angeschlossenen Wohnquartier Laendyard steht nun auch das Bürogebäude als letzter Baustein des Gesamtprojekts kurz vor der Fertigstellung. Zentrum des Gebäudes ist die zweigeschossige Lobby, die in Verbindung mit einem Café, servicierten Coworking-Zonen und dem begrünten Innenhof vielfältige Kommunikations- und Aufenthaltszonen bietet. Die insgesamt sieben (Dach)Terrassen des Gebäudes ermöglichen vielfältige Ausblicke ins Grüne (Grüner Prater, Donaulände), 71 PKW-Stellplätze sowie 80 Indoor-Fahrradabstellplätze stehen direkt im Gebäude zur Verfügung. Ein eigener Eingang für Sportler inklusive Duschen, Garderoben und Sanitärräumlichkeiten runden das Angebot auf den allgemeinen Flächen des Gebäudes ab. Die Investitionssumme für das Büroprojekt, das nach Fertigstellung in das CA Immo-Bestandsportfolio übernommen wird, liegt bei ca. 38 Mio. €.

ViE: Schöne neue Arbeitswelt in grüner Zentrumslage

Für die markante Architektur des Gebäudes zeichnet das renommierte Pariser Architekturbüro Chaix et Morel et Associés verantwortlich. Der Entwurf ist durch eine hohe Transparenz mit insgesamt sieben (Dach-)Terrassen gekennzeichnet. Wie alle Neubauten der CA Immo wird auch dieses Gebäude unter Beachtung strenger Nachhaltigkeitskriterien realisiert und nach Fertigstellung als Green Building zertifiziert.

Von der Lage direkt am unverbaubaren Donaukanal werden sowohl die City als auch der Flughafen in nur wenigen Minuten erreicht; die U-Bahn (U3 Kardinal-Nagl-Platz) ist rd. 5 Minuten Fußweg; die Wirtschaftsuniversität Wien rd. 20 Minuten Fußweg entfernt. Auch für Radfahrer liegt der Standort ideal am Knotenpunkt zweier überregionaler Fahrradwege – entsprechend wird das Gebäude neben 71 PKW Stellplätzen auch über eigene Fahrradräume sowie Sanitärräumlichkeiten für Sportler im Erdgeschoss verfügen. Das benachbarte Parkhaus bietet weitere Stellplätze für insgesamt 1.450 PKW. Der Grüne Prater ist dank einer vor dem Gebäude gelegenen Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Lände nur einen Steinwurf entfernt.

Quartier Lände 3

CA Immo entwickelt das ehemalige Firmengelände von Siemens seit 2010 zu einem neuen, urbanen Stadtquartier. In diesem Kontext erfolgte unter anderem die Revitalisierung großvolumiger Bestandgebäude; zu den Ankermietern des Quartiers zählen u.a. die Robert Bosch AG und das Wiener Verkehrsamt. 2016 startete CA Immo – teilweise im Joint Venture mit JP Immobilien – großvolumigen Wohnbau am Areal Lände 3. Das insgesamt rd. 500 Wohnungen auf zwei Baufeldern umfassende Wohnprojekt Laendyard Living bietet hochwertigen Wohnraum im Eigentum, zur Miete oder als Vorsorgewohnung. Das Bürogebäude ViE entsteht am letzten verbleibenden Baufeld des Areals, direkt an der Ecke Haidingergasse/Erdberger Lände. Die Fertigstellung der Wohnprojekte ist bereits erfolgt, das Bürogebäude ViE wird im Sommer 2018 fertig gestellt sein.

Facts and Figures: ViE

13.600 m² vermietbare Fläche

Rund 1.700 m² Bürofläche je Stockwerk (im Regelgeschoss)

800 m² REWE Supermarkt im EG

2geschoßige Lobby mit Café, Coworking-Zone und Sanitärräumen für Sportler

71 PKW-Stellplätze direkt im Gebäude (weitere 1.450 Stellplätze im benachbarten Parkhaus) sowie 80 Indoor-Fahrradabstellplätze

7 (Dach)Terrassen, rund 300 m² begrünter Innenhof

38 Mio. € Investmentvolumen (inkl. Grundstück)

Baubeginn: Herbst 2016, Fertigstellung: 3. Quartal 2018

Über CA Immo

CA Immo ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rd. 3,8 Mrd. € in Deutschland, Österreich und Osteuropa.

