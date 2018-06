Sex im Auto ist für zwei Drittel kein Tabu

Essen, trinken, telefonieren, Musik hören – das machen die Österreicher im Auto

Wien (OTS) - Das Auto ist heute für viele weit mehr als ein Fortbewegungsmittel, für viele Autofahrer ist es fast ein zweites Zuhause. Vier von fünf würden im Auto Beziehungsprobleme diskutieren und mehr als zwei Drittel sogar Sex haben. Doch es gibt Grenzen. So kommt es für mehr als drei Viertel der österreichischen Autofahrer nicht in Frage, sich im eigenen Auto zu rasieren. Auch rauchen und am Notebook zu arbeiten ist für mehr als jeden Zweiten ein klares No-Go. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von AutoScout24, dem europaweit größten Online-Automarkt*.

Egal ob Sie fahren oder im parkenden Auto sitzen: Was würden Sie niemals im Auto tun? – das hat AutoScout24 die österreichischen Autofahrer gefragt. 80 Prozent würden im fahrbaren Untersatz nicht zum Rasierer greifen. 61 Prozent lehnen es ab, im eigenen Fahrzeug zu rauchen und rund jeder Zweite (51 Prozent) würde – auch im parkenden Auto – niemals am Notebook arbeiten. Und wenn es schnell gehen muss? Zwei Drittel würden für einen Garderobenwechsel das Auto aufsuchen. Sex im Auto – das wäre für 70 Prozent durchaus eine gangbare Vorstellung. Nur 30 Prozent schließen die schönste Nebensache der Welt im Auto kategorisch aus. Klärende Beziehungsgespräche und Telefonate im Auto sind nur für 15 Prozent ein Tabu. Als relativ unproblematisch gelten Trinken, Essen und laute Musik hören. Sieben Prozent der Befragten sind der Meinung, dass man im Auto so gut wie alles machen kann.

Frauen toleranter bei Beziehungsgesprächen und Umziehen

Männer und Frauen ziehen ihre Grenzen bei den Dos und Don‘ts im Auto jedoch unterschiedlich. Beim Umziehen und Telefonieren etwa sind Frauen entspannter: Während 38 Prozent der Herren im Auto niemals ihre Garderobe ändern würden, haben nur 29 Prozent der Damen ein Problem mit dem Umziehen in der fahrenden Kabine. Doch wie sieht es beim Thema Sex aus? Hier sind die Frauen deutlich zurückhaltender: Für 37 Prozent kommt das Liebesspiel zwischen Steuerknüppel und Hutablage nicht in Frage. Männer sind da aufgeschlossener: 76 Prozent würdenesauch im Auto tun. Dafür wären die Frauen eher bereit, im Auto die Beziehungsprobleme zu diskutieren – die Männer zeigen sich hingegen eher weniger redefreudig: Knapp 90 Prozent der Frauen, aber nur rund 80 Prozent der Männer wollen die Beziehungskiste im fahrenden Untersatz besprechen.

Die No-Gos im Auto

Frage: Egal ob Sie fahren oder im parkenden Auto sitzen: Was würden Sie niemals im Auto tun?

Was man im Auto nicht tut Gesamt Männer Frauen

Sich rasieren 80% 80% 80%

Rauchen 61% 60% 63%

Am Notebook arbeiten 51% 50% 52%

Sich umziehen 34% 38% 29%

Sex haben 30% 24% 37%

Über Beziehungsprobleme diskutieren 15% 19% 11%

Telefonieren 15% 17% 13%

Trinken 11% 13% 13%

Essen 10% 13% 8%

Laut Musik hören 9% 12% 6%

Ich würde alle von diesen Dingen tun 7% 7% 8%







Quelle : www.autoscout24.at/Innofact; Basis: repräsentative Stichprobe von 502 österreichischen Autohaltern; Alle Angaben in Prozent; Mehrfachantworten waren möglich.



Über die Umfrage:

Die Innofact AG befragte im Juni 2018 im Auftrag von AutoScout24 insgesamt 502 Autohalter in Österreich, bevölkerungsrepräsentativ hinsichtlich des Alters (18-65 Jahr) und Geschlechtes quotiert.

