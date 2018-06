Unfall zwischen Radfahrern

Wien (OTS) - Am 20.06.2018 ereignete sich gegen 09:25 Uhr auf einem Radweg am Schottenring (1. Bezirk) ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern. Der Unfall dürfte sich laut ersten Erkenntnissen bei einem Überholmanöver ereignet haben. Eine 23-jährige Radfahrerin kam zu Sturz und zog sich diverse Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

