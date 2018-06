REWE International AG und SMATRICS denken gemeinsam an morgen

E-Mobilitäts-Vorzeigeprojekt im Pionierbundesland Niederösterreich

Wien (OTS) - „E-Ladestationen rasch ausbauen!“ lautet der Slogan einer Kampagne, die aktuell in Wien für den Umbruch in Sachen Elektromobilität sorgen soll. Das Land Niederösterreich, die REWE International AG und SMATRICS, der österreichweit führende Anbieter von Ladelösungen, sind partnerschaftliche Vorreiter im Bereich der Elektromobilität und haben in Bezug auf Ladeinfrastruktur Vorbildliches geleistet.

Das Land Niederösterreich nimmt in vielen Bereichen der Elektromobilität eine Vorreiterrolle ein und schafft mit den nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen – wie etwa entsprechenden Bestimmungen in der Bauordnung – optimale Bedingungen für den Ausbau von Infrastruktur. Die REWE International AG hat als Standortpartner der ersten Stunde eine wichtige Rolle beim Ausbau des öffentlichen Ladenetzes von SMATRICS eingenommen. Auch den eigenen Fuhrpark betreibt der führende Lebensmittelhändler mit Ladelösungen von SMATRICS.

Das österreichweite Ladenetz von SMATRICS umfasst heute rund 450 Ladepunkte entlang von Autobahnen und um Ballungszentren – 255 davon sind Highspeed Ladepunkte mit Ladezeiten von 20 min.

112 Ladepunkte befinden sich in Niederösterreich

142 Ladepunkte an österreichweiten Standorten von BILLA, MERKUR und PENNY Filialen

„Damit leistet SMATRICS einen wesentlichen Beitrag zur Elektrifizierung Niederösterreichs“, betont Michael-Viktor Fischer, Geschäftsführer von SMATRICS. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Elektromobilität in ihrem Bundesland seit jeher als großes Thema betrachtet, bekräftigt dies: „Niederösterreich ist Vorreiter in ganz Österreich und wird auch weiterhin auf die Elektromobilität setzten.“ Einen wichtigen Impuls hierfür habe die Niederösterreichische Elektromobilitätsstrategie 2014-2020 gegeben, in der sowohl die Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau öffentlicher und nicht öffentlicher Ladeinfrastruktur als auch die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Installation privater Ladestellen festgeschrieben sind.

Mit 142 österreichweiten SMATRICS Ladepunkten ist die REWE International AG einer der wichtigsten und stärksten Standortpartner bei der Errichtung von öffentlich zugänglichen Ladestationen. „Durch die Errichtung von aktuell 142 Ladepunkten bei unseren BILLA, MERKUR und PENNY Filialen können wir unseren Kundinnen und Kunden einen echten zusätzlichen Mehrwert bieten und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten“, ist Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, stolz. Am Standort des Unternehmens in Wiener Neudorf wurden darüber hinaus 22 Wallboxen und eine Komplettlösung für den Betrieb des E-Fuhrparks am Firmengelände installiert. „Die REWE International AG als Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel verfügt über ein ausgeprägtes und ausgeklügeltes Logistik- und Fuhrparknetzwerk. Für uns ist es daher ein logischer Schritt, sich intensiv mit alternativen Antriebstechnologien zu beschäftigen und uns nachhaltig für die Zukunft aufzustellen“, so Marcel Haraszti weiter.

„Parallel zum Ausbau des öffentlich zugänglichen Ladenetzes in ganz Österreich haben wir uns zum Ansprechpartner Nummer 1 im Bereich Managed Infrastructure entwickelt. SMATRICS bietet schlüsselfertige und maßgeschneiderte Lösungen in Übereinstimmung mit der Niederösterreichischen Bauordnung, mit dem sich sowohl der eigene E-Fuhrpark als auch das Laden der E-Autos von Angestellten und/oder Kunden organisieren lassen“, erklärt Fischer und verweist auf namhafte Autohersteller, Leasinggesellschaften, Fuhrparkmanager und große Firmen, die auf das Know-How und Service von SMATRICS setzen.

„Mit unserem öffentlichen Netz haben wir gezeigt, was möglich ist“, so Fischer. „Das macht uns zum optimalen und zuverlässigen Partner – also dem rundum-sorglos Dienstleister – für den Betrieb einer Filialnetzwerklösung, auch auf vielen weiteren REWE Standorten“, zeigt sich Fischer aufgrund der guten Erfahrungen in der Vergangenheit optimistisch.

SMATRICS ist führender Anbieter von Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität und betreibt als erster und einziger Anbieter ein flächendeckendes Ladenetz in Österreich und über die Grenzen hinaus. Der Strom für das Hochleistungs-Ladenetz mit 450 Ladepunkten im Umkreis von rund 60km kommt zu 100% aus österreichischer Wasserkraft. Das Leistungsspektrum umfasst zudem maßgeschneiderte Ladelösungen für Unternehmen, deren Mitarbeiter, Kunden und Gäste. Von der Beratung über Installation und Betrieb der Infrastruktur bis hin zu individuellen Verrechnungsmodellen bietet SMATRICS alle Leistungen aus einer Hand.

Die REWE International AG ist mit insgesamt rund 2.500 Märkten ihrer Handelsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG Marktführer im österreichischen Lebensmittelhandel und mit über 42.800 MitarbeiterInnen einer der größten Arbeitgeber Österreichs.

Vom Geschäftssitz der REWE International AG in Wiener Neudorf wird nicht nur das Geschäft in Österreich, sondern auch der internationale Lebensmittelhandel der REWE Group (Handel International) gesteuert. Mit dem Lebensmitteleinzelhändler BILLA ist das Unternehmen in Bulgarien, Russland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in der Ukraine, mit dem Diskonter PENNY in Italien, Rumänien, Tschechien und Ungarn und mit dem Drogeriefachhändler BIPA in Kroatien vertreten.

