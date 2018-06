Favoriten: „Volksmusikabend“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kultur 10“ (10., Hasengasse 38) hat für alle Freundinnen und Freunde volkstümlicher Weisen das richtige Angebot: Am Freitag, 22. Juni, fängt ab 18.00 Uhr ein zünftiger „Volksmusikabend“ im Veranstaltungssaal „Waldmüller-Zentrum“ im 10. Bezirk in der Hasengasse 38 an. Dieses Konzert wird vom Bezirk gefördert („Favoritner Kulturfestival“). Neben der Formation „Alpin Folk Ensemble“ der Musikschulen der Stadt Wien (Steirische Harmonika, Gitarre und Cello) spielt Johannes Honigschnabel (Ziehharmonika-Solist). Der Eintritt ist frei.

Auch das beliebte Ensemble „Wienerberger Saitenmusik“ (Zither, Harfe, Hackbrett und Gitarre) macht beim Volksmusik-Konzert am Freitag mit. Die „10er Musi“-Musikanten (Steirische Harmonika, Gitarre und Okarina) verbreiten ebenfalls eine frohe Stimmung. Für Auskünfte und Reservierungen ist das ehrenamtliche „Kultur 10“-Team unter der Rufnummer 0676/534 69 89 erreichbar. Fragen an den Verein per E-Mail: waldmuellerzentrum @ chello.at.

