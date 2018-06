Wiener Börse Teil der europäischen Top-Mannschaft der Börsenbetreiber

Wien (OTS) -

Wiener Börse Gastgeber für Branchentreff der Vereinigung europäischer Börsenbetreiber (FESE)

150+ Börsen-Experten, Vertreter aus Wirtschaft und Politik treffen am 20. & 21. Juni in Wien zusammen

Wiener Börse unter 22 europäischen Börsen im Umsatzvergleich am elften Platz

CEO Boschan: Position als aktiver Mittelfeldspieler in Europa wichtig

„Die Wiener Börse stellt technische Infrastruktur für fünf Börsen der Region bereit und verteilt Börsenkurse von zehn Märkten über ihre Leitungen. Mit dieser starken Positionierung ist sie ein sehr aktiver Spieler der europäischen Börsen-Community“, sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse, im Rahmen der Veranstaltung.

Nicht nur geografisch und mit ihrem etablierten Osteuropa-Netzwerk steht Wien im Zentrum der europäischen Börsen-Landschaft. Im Umsatz-Ranking der aktuell 22 Börsenbetreiber am europäischen Aktienmarkt liegt die Wiener Börse mit einem durchschnittlichen Monatsumsatz von rund EUR 6 Mrd. aktuell auf Platz 11.

„Als umsatzmäßig elftstärkster europäischer Börsenbetreiber laufen wir gemeinsam mit unseren Team-Kollegen am weltweiten Spielfeld um die Aufmerksamkeit der globalen Investoren. Unser Einsatz: Höchstleistungen bei Infrastruktur, Liquidität und Handelsqualität für unsere gelisteten Unternehmen und engagierten Handelsteilnehmer. Davon profitieren natürlich auch die interessierten Anleger. Alle Börsen haben das gemeinsame Ziel, Anlegern und Unternehmen attraktive und faire Marktplätze zu bieten“, so Christoph Boschan.

Nach über 20 Jahren findet sich die Federation of European Securities Exchanges (FESE) heuer wieder in der Hauptstadt Österreichs für ihre jährliche Konferenz zusammen. Die diesjährige FESE Convention widmet sich den Themen Digitalisierung, Aufsichtsstrukturen für ein wettbewerbsfähiges Europa, einer Rückschau auf MiFID II sowie möglichen Maßnahmen zur Stärkung von Eigenkapitalfinanzierung in Europa. Über 150 Teilnehmer, darunter Vorstände börsennotierter Unternehmen, Vertreter der Handelsteilnehmer, EU-Parlamentarier und vor allem Experten und Management-Vertreter von 22 Börsen, tauschen sich im Herzen Europas aus.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Resch, Wiener Börse AG

Tel: +43 (0) 1 53 165 - 186

Fax: +43 (0) 1 53 165 - 140

julia.resch @ wienerborse.at