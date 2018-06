NOVOMATIC unterstützt Freiwillige Feuerwehr Gumpoldskirchen mit neuem Löschfahrzeug

Gumpoldskirchen (OTS) - Seit mehr als 38 Jahren bekennt sich NOVOMATIC zum Standort Gumpoldskirchen. Dazu zählt auch die Partnerschaft mit der Freiwillige Feuerwehr Gumpoldskirchen, die ein wesentlicher Sicherheitsfaktor und eine zentrale Stütze des kommunalen Lebens in Gumpoldskirchen ist. Aus diesem Grund ist es für NOVOMATIC selbstverständlich, die Freiwilligenarbeit am Heimatstandort zu fördern. So wurde mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro die Anschaffung eines neuen Feuerwehr-Löschfahrzeuges unterstützt.

"Als österreichischer Leitbetrieb nehmen wir unsere regionale Verantwortung ernst und setzen mit dieser Spende auch ein Zeichen für die gute Partnerschaft zwischen NOVOMATIC und der Freiwilligen Feuerwehr Gumpoldskirchen“, betont NOVOMATIC-Vorstandsvorsitzender Mag. Harald Neumann.

