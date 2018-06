Landesschülervertretungswahlen 2018: Schülerunion will stimmenstärkste Schülerorganisation bleiben

Die Schülerunion will bei den Wahlen der Landesschülervertretungen (LSV) ihre Mandate halten.

Wien (OTS) - Heute, Donnerstag, beginnen mit dem Burgenland und Niederösterreich die LSV-Wahlen für das Schuljahr 2018/19 in ganz Österreich. Die Schülerunion ist in allen neun Bundesländern mit Kandidatenteams unter dem Motto #unbezahlbar vertreten und will wie in den vergangenen Jahren, wieder die führende Kraft bei den Wahlen sein.

Aktuell stellt die Schülerunion in den Landesschülervertretungen 139 von 156 Mandate und 22 der 27 Landesschulsprecherinnen bzw. Landesschulsprecher. Auch der Bundesschulsprecher sowie die drei Bereichssprecher kommen aus der Schülerunion.

Sebastian Ratz, Bundesobmann der Schülerunion, ist von einem guten Ergebnis überzeugt: "Der Einsatz unserer Funktionärinnen und Funktionäre und der Kandidatenteams in den Ländern ist nicht zu übertreffen. Wir haben heuer wieder unsere langjährige Erfahrung in der Vertretungsarbeit der Schülerinnen und Schüler Österreichs gezeigt und ich bin stolz diese Teams unterstützen zu dürfen. Die Ergebnisse der letzten Jahre haben uns gezeigt, dass sich unsere Arbeit lohnt und wir weitermachen müssen."

Die Wahltermine im Überblick:

21. Juni: Niederösterreich, Burgenland

27. Juni: Wien

28. Juni: Steiermark, Oberösterreich

4. Juli: Vorarlberg, Kärnten

5. Juli: Tirol, Salzburg

Die Landesschülervertretungen stellen die gesetzlich verankerten Vertretungen der Schülerinnen und Schüler in jedem Bundesland dar. Sie bestehen je nach Bundesland aus vier bis acht Personen je Schulbereich (AHS, BMHS, BS). An der Spitze der Landesschülervertretungen stehen je drei LandesschulsprecherInnen, die gleichzeitig gemeinsam mit zwei VertreterInnen der Zentrallehranstalten (ZLA) die Bundesschülervertretung bilden. An der Spitze dieser steht wiederum der oder die BundesschulsprecherIn. Dieses Jahr stellt die Schülerunion 23 von 29 Mandataren in der Bundesschülervertretung und somit auch den Bundesschulsprecher Harald Zierfuß.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs. Sie baut auf den drei Säulen "Aktion – Service – Vertretung" auf. Somit ist sie als Interessensvertretung eine wichtige Anlaufstelle für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler und bietet ihnen Services an.

