EUROPATAG der JUGEND 2018

Wien (OTS) - Die Veranstaltungsserie „EUROPATAG der Jugend“ ist eine SchülerInnenkonferenz und wird von der Wirtschaftskammer Österreich in Kooperation mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Europäische Kommission in Österreich, zahlreichen Wirtschaftspartnern, sowie den EU Botschaften in Österreich durchgeführt. Diese fand mit mehr als 600 teilnehmenden SchülerInnen und PädagogInnen im Haus der Wirtschaft zum Thema: Österreichische EU Präsidentschaft im 2. Halbjahr 2018, statt.

