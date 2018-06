Neues Volksblatt: "Geschichte" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 21. Juni 2018

Linz (OTS) - Ein Hauch von Weltpolitik wehte gestern durch Linz, denn die gemeinsame Sitzung der bayerischen Staats- und der österreichischen Bundesregierung war nicht nur ein nationales Polit-Großereignis. Und es war auch schon ein Vorgeschmack auf die kommenden sechs Monate der österreichischen Ratspräsidentschaft und der damit verbundenen internationalen Verantwortung. Die Fortsetzung der Linzer Episode wird dann am Sonntag in Brüssel beim „Minigipfel“ stattfinden und auch dort wird Sebastian Kurz eine Hauptrolle spielen. Kein Wunder, dass der österreichische Kanzler nun auch ins Visier der deutschen Sozialdemokraten gerät: „Söder und Spahn himmeln den ,jungen Metternich' Sebastian Kurz an“, twitterte der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach, um sich dann über die Nationalisten in der EU zu mokieren.

Und nun weiß man nicht, soll sich Kurz freuen oder ärgern. Immerhin gestaltete Metternich Europa über Jahrzehnte maßgeblich mit. Er galt als Meister der Diplomatie, aber auch als beinharter Verfechter der Monarchie — einen Friedensnobelpreis hätte Metternich sicher nicht bekommen. Er war aber sicherlich kein Nationalist, im Gegenteil bekämpfte er die damals aufkeimenden nationalen Strömungen in Deutschland und Italien.

Doch vermutlich wollte Lauterbach gar keinen historisch fundierten Vergleich ziehen, sondern sich halt nur „wichtigtwittern“ — ist heutzutage ja in.

