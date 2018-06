Dr. Mireille Ngosso als neue Bezirksvorsteher-Stellvertreterin gewählt

BV Figl: Auf weiterhin gute Zusammenarbeit, Danke an Daniela Ecker-Stepp – BV-Stv. Ngosso: Ich freue mich auf die neue Herausforderung

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung der Bezirksvertretung der Inneren Stadt wurde Dr.in.med Mireille Ngosso zur neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreterin gewählt. Sie folgt damit MMag.a Daniela Ecker-Stepp nach, welche nach etwa 12 Jahren aus dem Amt ausscheidet, aber als neugewählte Vorsitzende der Bezirksvertretung weiterhin aktiv im Bezirk mitwirkt. "Ich gratuliere Mireille Ngosso herzlich zur neuen Aufgabe als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin der Inneren Stadt. Sie ist als Vorsitzende des Umweltausschusses fest in der Bezirksvertretung verankert. Herzlich Willkommen und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt insbesondere Daniela Ecker-Stepp für ihr jahrelanges Engagement für den Ersten Bezirk", betont Bezirksvorsteher MMag. Markus Figl. *****

"Ich bedanke mich beim Bezirksparlament für den Vertrauensvorschuss. Gleichzeitig will ich allen Fraktionen die Hand reichen und unabhängig von Parteizugehörigkeit Politik für die Menschen in unserem Bezirk machen. Der erste Bezirk ist ein besonderer Bezirk, der eine besondere Politik braucht. Ich will eine besondere Vertreterin in der Bezirksvorstehung sein", so Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Dr. Mireille Ngosso.

