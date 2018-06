Wechsel an der SVA Spitze: Harald Mahrer und Karlheinz Kopf folgen auf Christoph Leitl und Alexander Herzog

Harald Mahrer neuer Obmann der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft, Karlheinz Kopf neben Wilhelm Turecek neuer Obmann-Stellvertreter

Wien (OTS) - am 20. Juni 2018: In der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) wählte der Vorstand heute Nachmittag seine neuen Obmänner: Harald Mahrer folgt Christoph Leitl als SVA Obmann, damit steht ein langjähriger Unternehmer an der Spitze der SVA.

Zusammenführung von SVA mit SVB als große Aufgabe steht bevor

„Ich werde mich mit aller Kraft für die Weiterentwicklung der sozialen Absicherung der Selbständigen einsetzen“, stellt Harald Mahrer bereits bei seinem Amtsantritt am Nachmittag klar. Als aktuell große Aufgabe sieht der WKO Präsident und ehemalige Wirtschaftsminister die Zusammenführung der SVA mit der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) in die geplante Sozialversicherung der Selbständigen (SVS). „Mit der SVS wollen wir einen starken, modernen und kundenorientierten Allsparten-Träger für alle Selbständigen in Österreich schaffen. Die Strukturreform der Sozialversicherungsträger, die dynamischen Veränderungen in der Wirtschaft, der demographische Wandel sowie die Digitalisierung sind einige der aktuellen strategisch wichtigen Themen. Die Digitalisierung werden wir zur Optimierung der Kundenbetreuung sowie für die Gestaltung effizienterer Arbeitsprozesse nutzen. Hier ist die Organisation mit dem Transformationsprojekt SVA2020 bereits auf dem besten Weg“, so Harald Mahrer.



Zum Obmann-Stellvertreter wurde Karlheinz Kopf gewählt, der vor kurzem zum Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich bestellt wurde. Karlheinz Kopf ist profunder Kenner der Sozialversicherung, der in den Jahren 2001 bis 2008 bereits Obmann-Stellvertreter der SVA war – genauso wie stellvertretender Vorsitzender der Trägerkonferenz im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Als dynamischem Reformer war ihm schon damals die Weiterentwicklung der SVA zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen ein Anliegen, wobei er stets auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen und eine sparsame Verwaltung geachtet hat. Bereits im Jahr 2003 hat er deshalb die Gründung der SVD Büromanagement GmbH initiiert, in der alle Backoffice-Aufgaben, die nicht unmittelbar zum Kerngeschäft eines Sozialversicherungsträgers gehören, in Kooperation mit anderen Sozialversicherungsträgern in einer eigenen, privatwirtschaftlich geführten Gesellschaft abgewickelt werden.



Der neue SVA Obmann-Stellvertreter Karlheinz Kopf legt den SVA Fokus weiterhin auf Prävention: „Maßgeschneiderte Präventionsangebote für unsere Kunden zur Erhöhung der gesunden Lebensjahre sind mir ein großes Anliegen – sowohl aus menschlicher als auch volkswirtschaftlicher Sicht.“ Wilhelm Turecek – seit 2008 Obmann-Stellvertreter in der SVA – verbleibt weiterhin in seiner Position.



Über die SVA, die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und Unternehmer und betreut rund 850.000 Kunden. Als moderner Dienstleister mit wachsender Kundenzahl verfolgt die SVA mit dem Transformationsprogramm SVA2020 einen stringenten Digitalisierungskurs und weitet dabei unter anderem ihre Online-Services stetig aus. Mehr Informationen über die SVA finden Sie unter: www.svagw.at

