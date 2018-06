NEOS zu Visegrad-Gipfel: Fragwürdige Signale des Bundeskanzlers

Claudia Gamon: „Die Teilnahme von Sebastian Kurz am morgigen Visegrad-Treffen zeigt einmal mehr, dass es ihm in der Europa- und Asylfrage um kleingeistige Lösungen geht.“

Wien (OTS) - Skeptisch sieht NEOS-Europasprecherin Claudia Gamon die Teilnahme des Bundeskanzlers am morgigen Treffen der Visegrad-Staaten: „Der Blick dieser Bundesregierung geht offensichtlich nach Budapest und Warschau, nicht aber nach Berlin, Paris oder Madrid. Während andere Staaten versuchen europäische Lösungen zu finden, unterstützt Sebastian Kurz jene Länder, die kleingeistige, nationalstaatliche Alleingänge forcieren wollen. Es ist bedenklich, wenn ein Viktor Orbán, der eine illiberale Demokratie als Ziel ausgerufen hat, dem Österreichischen Kanzler ideologisch so nahe steht“. Gamon appelliert an die Bundesregierung, ihr Standing in Europa nochmals zu überdenken.

„Es ist sehr janusköpfig von Sebastian Kurz - Wenn es um Abgrenzung und nationalstaatliche Tendenzen geht, dann sind die Staaten Mittel- und Osteuropas für die Bundesregierung ein willkommener Partner. Aber jenen Menschen dieser Staaten, die in Österreich arbeiten und hier Steuern zahlen, denen kürzt Schwarz-Blau die Familienbeihilfe“, erinnert Gamon abschließend.

