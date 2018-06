Pressekonferenz: Zahlen & Fakten zur ersten Wiener Bierwoche

Die erste, von Culinarius initiierte, Wiener Bierwoche für

Top-Restaurants in Wien und Niederösterreich findet vom 2. – 8. Juli

statt. 30 Restaurants mit insgesamt 22 Hauben nutzen die

einzigartige Gelegenheit, Feinschmecker von Ihren Menüs mit

Bierbegleitung zu überzeugen.



In einer traditionell ruhigen Woche (Anfang der Schulferien und

inmitten der Fußball WM) kann die Top-Gastronomie dadurch einen

zusätzlichen Umsatz generieren. Eine Woche nach Reservierungsstart

zieht Veranstalter Dominik Holter die erste Zwischenbilanz zur

Wiener Bierwoche.



Teilnehmer: Organisator Dominik Holter



Informationen zur Wiener Bierwoche: www.bierwoche.wien



Wir bitten um Anmeldung per Mail unter

sabrina.skrinjer @ culinarius.at



Datum: 26.6.2018, um 10:00 Uhr



Ort:

Huth da Moritz

Schellinggasse 6, 1010 Wien



Url: http://www.bierwoche.wien



