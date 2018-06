3 Tage Donauinselfest - LIVE auf W24

Wien (OTS) - Der Wiener Stadtsender W24 zieht von 22. bis 24. Juni auf die Insel und bringt das Donauinselfest direkt in die Wohnzimmer der WienerInnen. An allen drei Tagen

live ab 18 Uhr.

Ob im TV, auf w24.at oder via Social Media – W24 liefert aktuelle Bilder und Informationen rund um das größte Gratis-Festival der Stadt, zeigt Interviews mit den Stars, Backstage-Berichte und vieles mehr - präsentiert von W24 Anchor Gerhard Koller, Jenny Posch und Peter Schreiber. Außerdem die besten Acts von SLAM Karaoke.



Erstmals präsentiert das Donauinselfest gemeinsam mit W24 „SLAM Karaoke“ – die Chance auf den großen Auftritt! Wer für sein Leben gerne singt oder einfach Spaß an Karaoke hat, kann vor laufender Kamera sein Gesangstalent zum Besten geben. Als Dankeschön erhalten alle TeilnehmerInnen den W24-Inselhut inkl. Sonnenbrille und mit etwas Glück schafft es der Auftritt ins Fernsehen! Für die jeweils beste Performance vergibt W24 täglich eine Karaoke-Party im Babuder’s im Wert von 300€. Die Gewinner*innen werden noch am selben Abend im Rahmen der W24-Live-Berichterstattung bekanntgegeben und persönlich verständigt.

SLAM Karaoke befindet sich auf der Karaoke Insel zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke und ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Für alle Inselbesucher*innen, die sich selbst im Fernsehen sehen wollen, wiederholt W24 sein Programm um 23:30 Uhr und am Folgetag. Alle Beiträge sind auch online unter dif18.w24.at abrufbar.

W24 ist im Kabelnetz von UPC und Kabelplus, A1 TV, simpliTV sowie online auf W24.at empfangbar.

Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei.

Presseabteilung

T + 43 1 368 34 24

E medien @ w24.at