VP-Malle: „Geldmittel für Straßenbauoffensive werden ausgeweitet“

Klagenfurt (OTS) - „Im Budget 2018 gibt es mehr Mittel für eine landesweite Straßen-, Wege- und Brückenbau-Offensive“, freut sich VP-Clubobmann Markus Malle. „Wir sind stolz darauf, dass tatsächlich um 7,7 Mio. Euro mehr verbaut wird."

Malle stellt weiter klar: „Im Landwirtschaftsbereich wird kein Geld für den Straßenbau gekürzt. Es geht laut Malle viel mehr darum, eine Straßenbauoffensive erst zu ermöglichen: „Diese wird mit Mitteln aus dem Agrarreferat, die erst Ende des Jahres benötigt werden, bis zum Nachtragsvoranschlag 2018 vorfinanziert“, erklärt Malle.

Auch den Vorwurf Bergbauern würden die finanziellen Mittel gekürzt, entkräftet Malle: „Im heurigen Jahr wird es wieder TOP-UP Zahlungen des Landes Kärnten für Bergbauernbetriebe der Erschwernisgruppen 1 bis 4 geben. Damit werden unsere heimischen Bergbauern mit zusätzlich 1,5 Mio. Euro Landesmittel unterstützt. Insgesamt erhalten Kärntner Betriebe in den benachteiligten Bergbauerngebieten jährlich rund 36 Mio. Euro als Ausgleich für naturbedingte Produktionserschwernisse.

Die heutige FPÖ-Pressekonferenz fasst Malle so zusammen: „Darmann versucht Politik zu machen, indem er angebliche Skandale aufzeigt, wo gar keine sind. Die aufgeworfenen Diskussionspunkte wurden im Budgetausschuss behandelt und beantwortet. Aber: nur mit heißer Luft können wir keine Schlaglöcher stopfen, wir lassen uns gerne an Taten messen“, so Malle weiter.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

+43 (0)463 513 592

office @ oevpclub.at