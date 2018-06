„Unterwegs in Österreich“ am 21. Juni aus Neukirchen am Großvenediger und Krimml

Schwerpunktthema: „Laientheater am Land“

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Lukas Möschl begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 21. Juni 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Neukirchen am Großvenediger. Dieses Mal dreht sich alles um das „Laientheater am Land“. Zum Abschluss meldet sich Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Krimml.

Donnerstag, 21. Juni: Schwerpunktthema „Laientheater am Land“

„Guten Morgen Österreich“ aus Neukirchen am Großvenediger Charly Rabanser, bekannt aus der Serie „Vier Frauen und ein Todesfall“, ist Gründer einer Laientheatergruppe. Im Studio erzählt er, wie wichtig gerade am Land gemeinsame Aktivitäten sind und welche Pläne er als Schauspieler und Regisseur hat. Außerdem zu Gast ist Drehbuchautor Uli Brée. Zu seinen Erfolgen zählen prämierte Filme wie „Brüder“, „Der schwarze Löwe“, „Vier Frauen und ein Todesfall“ und zuletzt „Vorstadtweiber“. Im Studio spricht Brée über seine Arbeit und an welchen Projekten er aktuell arbeitet.

„Daheim in Österreich“ aus Krimml

Sobald die Temperaturen steigen, heißt das nicht nur, dass die Badesaison eröffnet werden kann, sondern auch die Grillsaison. Neben Feuer und gutem Essen gehört auch eine schöne Tischdekoration zu so einer Grillerei – schließlich isst das Auge mit. Zu Gast in „Daheim in Österreich“ ist Floristin Verena Bernsteiner.

