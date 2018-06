APA-Büro St. Pölten mit neuer Leitung

Sophia Killinger folgt auf Andrea Fröschl

Wien/St. Pölten (OTS) - Sophia Killinger wird per Jahresmitte neue Leiterin der Niederösterreich-Redaktion der APA – Austria Presse Agentur. Die 31-Jährige folgt in dieser Position Andrea Fröschl nach, die mit Herbst 2018 nach 25 Dienstjahren in der österreichischen Nachrichtenagentur in Pension geht.

Sophia Killinger begann ihre journalistische Karriere bei den "Niederösterreichischen Nachrichten" und wurde nach mehreren Jahren beim Medianet-Verlag und bei der Wiener Zeitung 2015 Redakteurin in der APA. Die Absolventin der Fachhochschule St. Pölten (Medienmanagement) ist als gebürtige Niederösterreicherin tief in ihrem Bundesland verankert und vernetzt und betreut von der Chronik- über die Wirtschafts- und Kultur- bis zur Politikberichterstattung alle Facetten des Agenturjournalismus.

Andrea Fröschl übernahm die Leitung des APA-Büros St. Pölten im September 2002, nachdem sie bereits zuvor neun Jahre lang in der Agentur tätig gewesen war. Für ihre langjährigen Verdienste in der Niederösterreich-Berichterstattung wurde sie jüngst mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich ausgezeichnet.

APA-Chefredakteur Michael Lang nahm den Generationenwechsel an der Spitze des Landesbüros zum Anlass, um auf die besondere und stetig steigende Bedeutung objektiver Berichterstattung durch unabhängige Nachrichtenagenturen hinzuweisen. "Autoritäre Systeme, wie sie auch in Europa wieder stärker Fuß fassen, erkennt man unter anderem daran, dass sie so schnell wie möglich die Nachrichtenagenturen ihrer jeweiligen Länder unter ihre Kontrolle bringen. Hohe und vor allem nachprüfbare journalistische Qualität, für die Sophie Killinger und Andrea Fröschl stehen, ist eines der besten Argumente, das man Versuchen politischer Einflussnahme entgegensetzen kann."

