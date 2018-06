Zertifikate für Prüforgane der Internen Revision

Wachsende Bedeutung von Interner Revision und Kontrolle in Wien

Wien (OTS/RK) - Bereits zum neunten Mal veranstaltete die Wien-Akademie den Lehrgang für Interne Revision. Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Wiener Magistrat, aber auch vier Gasthörerinnen aus den Bundesländern, hatten von Mai 2017 bis April 2018 diesen berufsbegleitenden Lehrgang für Prüforgane besucht. In den Räumen der Wien-Akademie – dem Berufsaus- und –weiterbildungszentrum der Stadt Wien – überreichte Magistratsdirektor Erich Hechtner den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen am 20. Juni 2018 die begehrten Diplome.

„Die Bedeutung eines effizienten Prüfungswesens sowie interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme für die Wiener Stadt- und Landesverwaltung werden in einer an Tempo und Komplexität zunehmenden Welt immer wichtiger“, betonte Hechtner. In einer wachsenden europäischen Metropole wie Wien sei es wichtig, klare Strukturen und Abläufe zu schaffen. Zugleich wäre für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle zu sorgen. Mit diesem Lehrgang werde ein qualitätsvoller Beitrag im Bereich der eigenen Überprüfung und Kontrolle geleistet. „Wohin immer die künftige Laufbahn die Prüferinnen und Prüfer führen mag, das erworbene Wissen und Verständnis für Kontrolle und Revision wird als wertvolle Qualifikation nützlich sein.“

Das Ausbildungsprogramm wurde mit dem Lehrgang 2002/2003 in Zusammenarbeit zwischen der Magistratsdirektion Personal und Revision, Gruppe Interne Revision und Compliance, und dem Stadtrechnungshof Wien ins Leben gerufen und seither ständig weiterentwickelt. Erstmals angeboten wurde das Modul „Grundzüge des Projekt-Audits“. Insgesamt verzeichnete der, von der Einführung in die Interne Revision bis zum Management Audit zwölf Module umfassende, 22 Tage dauernde Lehrgang bisher mehr als 160 Absolventinnen und Absolventen aus allen Bereichen der Verwaltung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heurigen Jahrgangs kamen aus der Magistratsabteilung 33 – Wien Leuchtet, MA 42 – Wiener Stadtgärten, MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark, der Magistratsdirektion sowie den Unternehmungen Wiener Krankenanstaltenverbund und Wiener Wohnen.

Wirkungsvoller Mitteleinsatz durch Interne Revision

Um die PrüferInnen auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten, gaben 41 Expertinnen und Experten der Akademie Interne Revision GmbH, des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, des Bundeskanzleramts, des Bundesministeriums für Finanzen, der FH Campus Wien, der Impuls & Wirkung Herbstrith Management Consulting GmbH, der KPMG Austria AG, des Landesrechnungshofs Niederösterreich, der Magistratsabteilung 63, der Magistratsdirektion Wien, der Parlamentsdirektion, des Rechnungshofs, der Roland Gareis Consulting GmbH, des Stadtrechnungshofs Wien, der TSC Business Solutions, des Verwaltungsgerichts Wien, des Wiener Krankenanstaltenverbunds, der Wiener Stadtwerke Holding AG und der Wirtschaftsuniversität Wien ihr Wissen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter.

Magistratsdirektor Hechtner wünschte allen Absolventinnen und Absolventen und ihren Dienststellenleiterinnen und –leitern viel Erfolg bei ihren internen Audits. Die Stadt sei Dienstleister der Bürgerinnen und Bürger. Je effizienter Steuergeld eingesetzt werde, desto zielgerichteter können öffentliche Dienstleistungen erbracht werden. Der wirkungsorientierten Kontrolle der Mittel käme dabei eine wachsende Bedeutung zu. Dies sei in erster Linie Aufgabe des Verwaltungsmanagements, unterliege aber auch der kritischen Betrachtung durch die stadteigenen Revisionsstellen, so Hechtner, der dem Team der Wien-Akademie für die erfolgreiche Abwicklung des Lehrgangs dankte. Der zehnte Lehrgang für Interne Revision (2019/2020) beginnt voraussichtlich im Frühjahr 2019.

Mehr im Internet:

o www.stadtrechnungshof.wien.at

o www.wien.at/verwaltung/internerevision

