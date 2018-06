„Am Schauplatz Gericht“-Reportage über „Die Neuen im Dorf“

Am 21. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Am Schauplatz Gericht“ beschäftigt sich am Donnerstag, dem 21. Juni 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Neuankömmlingen in der Ortschaft, die das Gefühl haben, sie würden schlechter behandelt als die Alteingesessenen.

Frau G. hat sich in einem abgelegenen Tal im Mühlviertel ihren Lebenstraum erfüllt. Sie hat eine alte Schmiede gekauft und umgebaut. Dort wollte sie mehrere Geschäftsideen umsetzen, aber was auch immer sie angegangen ist, die Nachbarn oder die Gemeinde oder die Bezirkshauptmannschaft waren dagegen. Zuletzt hatte sie große Probleme wegen der angeblich laut bellenden Hunde, die sie am Hof aufgenommen hat. Die Anzeigen der Nachbarn und die Verbote der diversen Behörden hält sie für eine „große Ungerechtigkeit" und wehrt sich in zahlreichen Prozessen dagegen.

Fall zwei behandelt ein Problem, mit dem sich Frau S. aus der Steiermark an die Redaktion gewandt hat. 2012 hatte sie ein Einfamilienhaus gekauft, einen Grenzzaun errichtet und dadurch einen veritablen Konflikt mit dem Nachbarn bewirkt. Der war nämlich der Meinung, der Zaun stünde ein paar Zentimeter zu weit auf seiner Seite. Daraufhin will Frau S. herausgefunden haben, dass die Terrasse der Nachbarn wiederum 26 Zentimeter auf ihrer Seite steht. Wechselseitige Klagen und Anzeigen waren die Folge. Jetzt könnte der Konflikt auch existenziell bedrohlich für Frau S. werden. Denn wenn bei diesem Zentimeterstreit an der Grenze herauskommen sollte, dass sie mit ihrem Haus den vorgeschriebenen Drei-Meter-Mindestabstand zum Nachbargrund nicht mehr einhalten kann, droht ein Abbruchbescheid für ihr Haus.

