Besser Schlafen: Yoga auf Rezept

Wien (OTS) - Junge Menschen schlafen besser und länger. Je älter man wird, umso öfter leidet man an schlaflosen Nächten und hat oft Probleme beim Einschlafen. Yoga und die richtige Ernährung können dabei helfen, besser zu schlafen. Wer auf den VitalPlan (sechs VitalCoacheinheiten inklusive) bei UNIQA und die Krankenversicherung Sonderklasse Select PLUS Optimal (sechs VitalCoacheinheiten inklusive) setzt, kann insgesamt bis zu zwölf UNIQA VitalCoach-Einheiten pro Jahr, also zum Beispiel Yogastunden, konsumieren. UNIQA VitalCoach und Yoga-Experte Stefan Simon erklärt, welche Übungen dabei helfen, sich auf eine gute Nacht einzustellen, und sagt, welche Lebensmittel die Melatonin-Produktion ankurbeln, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Menschen besser schlafen.



Vier Yogaübungen für eine angenehme Nacht

„Je mehr Yoga Übungen geübt werden, umso bessere Auswirkungen hat das“, sagt UNIQA VitalCoach und Yoga-Experte Stefan Simon. Bei der Büroarbeit verspannt sich der Körper. Es gibt Übungen, die hier helfen den Körper zu entspannen und sich auf das Herz-Kreislaufsystem positiv auswirken.



Der Sonnengruß eignet sich sehr gut, um den Körper nach einem langen Büro-Tag wieder durchzubewegen und zu strecken. Diese Abfolge an Bewegungen hilft sehr gut dabei, der einseitigen Haltung, die man während dem Sitzen einnimmt, entgegenzuwirken. Der Sonnengruß verbessert zudem die Beweglichkeit der Wirbelsäule und der Gelenke. Zwei ideale Positionen, wie zum Beispiel der abschauende und der aufschauende Hund (Kobra), sind Teil des Sonnengrußes. „Es geht beim Yoga auch um eine Dynamik von Bewegung, die Wärme erzeugt, um Dehnung noch effizienter zu erreichen. Man erreicht damit einen Übungs-, Atem- und Energie-Fluss, der die Positionen noch effizienter macht“, weiß Simon.

Der Lotussitz: Obwohl man dabei nur sitzt, ist diese Position für sehr viele Menschen sehr fordernd. Man sitzt mit gekreuzten Beinen auf der Matte oder etwas erhöht auf einem Sitzpolster. Bei dieser Position geht es darum Ruhe zu finden und die Hüfte zu öffnen. Das Becken wird aufgerichtet und die Wirbelsäule gestreckt. Durch das „Nichts-Tun" konzentriert man sich auf sich selbst und schöpft Ruhe und Kraft.

Die Baumposition: Hier geht es um Gleichgewicht und Konzentration auf sich selbst. Ein Fuß wird an das Standbein gestellt oder im halben Lotus in Richtung gegenüberliegender Hüfte platziert.

Atemübungen: Helfen den Fokus auf sich selbst zu legen und ganz bewusst frischen Sauerstoff zu tanken. Indem der Atem fließt, werden Spannungen abgebaut und man nimmt mit dem neuen Sauerstoff Energie auf, das regt das Herz-Kreislaufsystem und den Stoffwechsel an.



Generell gilt: Vor dem Schlafengehen sollte man nicht extrem schwer essen, um nicht mit vollem Magen ins Bett zu gehen. Auch Alkohol wirkt sich auf den Schlaf negativ aus. Wenig Kohlehydrate und leicht verdauliche Speisen helfen dabei, besser einzuschlafen und einen tieferen Schlaf zu finden. Vor allem das Hormon Melatonin ist für einen angenehmen Schlaf verantwortlich. Folgende Lebensmittel fördern die körpereigene Produktion: Eine Handvoll Walnüsse oder Studentenfutter, eine Banane, Tomaten, Reis, Zuckermais und Sauerkirschen.

UNIQA VitalCoach Gutscheine können bei UNIQA VitalCoach Stefan Simon eingelöst werden: Ein Kurs über elf Wochen mit elf Stunden à 90 Minuten kann gegen sechs VitalCoach Gutscheine von UNIQA eingetauscht werden. Der Kurs findet in Kleingruppen von bis zu acht Personen statt. Weitere Infos unter: www.4s-training.com, Institut Schmida, Lehargasse 1/2, 1060 Wien, Stefan Simon 0699 / 187 24 637 oder office @ 4s-training.com

