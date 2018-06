Das war das HR-Controlling-Forum 2018

Wien (OTS) - Über 80 HR-Expertinnen und Experten folgten der Einladung des Controller Instituts zum 1. HR-Controlling-Forum am 19. Juni 2018 in Wien. Thema der Tagung: Digital HR - Neue Herausforderungen für das Personalcontrolling. Das Forum bot ein fachlich angeleitetes Kennenlernen von innovativen Analytics-Methoden und von Möglichkeiten der Prozessoptimierung durch Digitalisierung, mit zahlreichen Best-Practice-Beispielen von Lufthansa, IBM, ÖBB oder Commerzbank. Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie.

