ORF III am Donnerstag: „Politik live“ zum Zwölf-Stunden-Tag, Andreas Vitáseks „Fiebermonolog“ im „Sommerkabarett“

Außerdem: „Wilde Heimat – Sommer“, „Kottan ermittelt: So long Kottan“, Peter Rapp in den „ORF III Künstlergesprächen“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 21. Juni 2018, zeigt ORF III Kultur und Information eine weitere Ausgabe der „ORF III Künstlergespräche“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr), bei dem diesmal Moderator und Publikumsliebling Peter Rapp zu Gast ist. Mit Ani Gülgün-Mayr spricht er über seine Karriere, warum ihn Artikel in Boulevardmedien über sein Privatleben amüsieren und wie es dazu kam, dass er einmal eine Bordelleröffnung moderieren musste.

Im Hauptabend startet die „Wilde Reise mit Erich Pröll“ – passend zur Jahreszeit – in die „Wilde Heimat – Sommer“ (20.15 Uhr). Wenn das Eis in den österreichischen Hochalpen schmilzt, dann hat die heiße Jahreszeit begonnen. Hier, aber auch anderswo, wie an den Wattstränden der Nordsee, entfaltet die Natur nun ihre sommerliche Pracht. Die Dokumentation der Regisseure Andrea Gastgeb und Hilmar Rathjen stellt die Highlights aus Natur- und Kulturgeschehen in einer Symphonie aus Bildern und Musik vor.

Danach behandelt die wöchentliche Diskussionsrunde in „Politik live“ das Thema, das aktuell die Wogen hochgehen lässt: den Zwölf-Stunden-Tag. Unter dem Motto „Flexibel arbeiten – Heilsversprechen oder Wählerverrat?“ (21.05 Uhr) spricht ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit ihren Gästen.

Anschließend folgt eine weitere Episode von „Kottan ermittelt“. In „So long Kottan“ (21.55 Uhr) dringt das Verbrechen in Kottans (Lukas Resetarits) höchstpersönlichen Lebensbereich ein. Ein Mann kündigt ihm telefonisch Morde an, dreimal kommt Kottan zu spät. Beim nächsten Anruf hat er dem Mörder jedoch etwas voraus, denn er kennt den Ort des Verbrechens: Es ist sein eigenes Wohnzimmer.

Fiebrig geht es weiter mit einer Ausgabe „Sommerkabarett“, das diesmal „Andreas Vitásek: 39,2 – ein Fiebermonolog“ (23.00 Uhr) präsentiert. Im fieberheißen Kopf Vitáseks vermischen sich seine Erinnerungen an die Kindheit in Favoriten mit den Anforderungen moderner Vaterschaft und Goethes „Erlkönig“ bringt der Kabarettist in Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen der Kirche. Vitásek kommt vom Hundertsten ins Tausendste, biegt geschickt wieder zurück, legt als Pirouette eine kleine Tagesaktualität ein, lächelt verschmitzt und redet weiter. Ein echter Vitásek eben – nur mit leicht erhöhter Temperatur!

