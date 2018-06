Fußball-WM-Tag 8 im ORF mit Dänemark – Australien, Frankreich – Peru und Argentinien – Kroatien

Am 21. Juni ab 13.25 Uhr in ORF eins, „WM-Club“ mit Jancker und Dorfer

Wien (OTS) - Nächster WM-Topwert: Bis zu 917.000 Fußballfans ließen sich gestern, am 19. Juni 2018, Russland – Ägypten nicht entgehen, durchschnittlich waren in Halbzeit zwei 895.000 bei 32 Prozent Marktanteil (41 bzw. 51 Prozent in den jungen Zielgruppen) dabei.

Am Donnerstag, dem 21. Juni, geht es am 8. WM-Tag um 13.25 Uhr mit Dänemark – Australien (Kommentator: Michael Bacher) los und danach ab 16.15 Uhr mit Frankreich – Peru (Oliver Polzer) und ab 19.15 Uhr mit Argentinien – Kroatien (Thomas König) weiter. Analytiker im ORF-„WM-Studio“ sind bei den ersten beiden Partien Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Roman Mählich, danach übernehmen Rainer Pariasek, Marcel Koller und Thomas Janeschitz.

Ab 22.15 Uhr begrüßen Kristina Inhof und Christian Diendorfer im „WM-Club“ zwei prominente Gäste, um mit ihnen über Fußball zu plaudern: Fußball-Kultfigur Carsten Jancker und Alfred Dorfer.

