Finanz- und Börsen-Experten am Wolfgangsee: Hello bank! lud zum Branchenevent

Bereits zum 15. Mal: Business-to-Business-Kongress der Hello bank!

Salzburg (OTS) - Salzburg, 20. Juni 2018 - Die Hello bank! lud zum jährlichen Business-to-Business-Kongress nach St. Wolfgang. Rund 100 Kooperationspartner folgten der Einladung und nahmen am umfangreichen Programm mit Fach- und Marktvorträgen teil.



Der Business-to-Business-Kongress der Hello bank! hat sich mittlerweile als Branchenevent etabliert. Jedes Jahr lädt Österreichs Online Broker Nr.1 mit Sitz in Salzburg seine Business-Partner, das sind konzessionierte Vermögensberater und Portfolioverwalter, zur mehrtägigen Diskussionsrunde und zum Netzwerken ein. Der erste Kongress dieser Art fand im Jahr 2004 statt – vergangene Woche wurde das 15-jährige Jubiläum gefeiert. „Viele unserer Gäste sind Partner der ersten Stunde, waren bereits vor 15 Jahren dabei und sind es auch diesmal wieder. Damit spiegelt diese Veranstaltung auch ein Stück weit unsere Philosophie wider, dass langfristig und nachhaltig ausgerichtete Partnerschaften Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bilden – auch und insbesondere in dynamischen Marktumfeldern“, so Markus Niederreiner, Managing Director der Hello bank!.

Von Anfang an dabei ist auch B2B-Bereichsleiter Walter Larionows: „Beim ersten Kongress im Jahr 2004 zählten wir 25 Teilnehmer, heuer waren es rund 100. Das ist natürlich ein schönes Zeichen für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit und macht uns stolz. Dem verwalteten Volumen von 70 Millionen Euro im B2B-Bereich von damals stehen heute 2,1 Milliarden Euro gegenüber.“

Das hochwertige Fachprogramm füllten unter anderem Vorträge von Volkswirt Dr. Martin Hüfner und Thomas Rainer von der Wiener Börse. Intensives Netzwerken war beim teils sportlichen Rahmenprogramm möglich. Kabarettist Peter Klien sorgte abends für Unterhaltung und viele Lacher bei den Finanzdienstleistern.

