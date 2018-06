„Eco“ über Streit um Arbeitszeit, betreutes Wohnen als Alternative und immer mehr Orte ohne Landarztpraxen

Am 21. Juni um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rosa Lyon präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 21. Juni 2018, um 22.25 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Streit um Arbeitszeit: Welche Änderungen der Zwölf-Stunden-Tag bringt

Die Regierung will die gesetzlich erlaubte Höchstarbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden täglich ausdehnen. Eine Forderung, auf die Unternehmer seit Jahren drängen und die die Gewerkschaft auf die Palme treibt. Sie sprechen von „Lohnraub“, die Unternehmer von einer „Hetzkampagne“. Für Konfliktpotenzial sorgt vor allem das Wort „freiwillig“ im Gesetzesentwurf sowie die Befürchtungen der Gewerkschaft, Gleitzeit-Beschäftigte würden ihre Zulagen verlieren und die Betriebsräte wären entmachtet. Umgekehrt freuen sich viele Unternehmer, mehr Flexibilität in der Personaleinteilung zu haben. Bericht: Emanuel Liedl, Hans Hrabal.

Landärzte gesucht: Immer mehr Orte ohne Ordination

In den nächsten zehn Jahren geht jeder zweite Landarzt in Pension. Schon jetzt finden viele Arztpraxen keine Nachfolger. Besonders drastisch ist die Situation in kleinen, abgeschiedenen Regionen. Für viele Jungmediziner/innen rechnet sich eine Ordination mit Kassenstelle nicht mehr. Statt als Hausarzt arbeiten sie lieber im Spital oder als Wahlarzt oder Wahlärztin. Wie könnte das Nachwuchsproblem behoben werden? Bericht: Johannes Ruprecht.

Gemeinsam statt einsam: Betreutes Wohnen als Alternative

Unsere Gesellschaft altert kontinuierlich und immer mehr Menschen sind auf Pflege angewiesen. 80 Prozent aller Senioren werden zu Hause betreut, meist von Familienmitgliedern. Wer vorbeugen will und eine Alternative sucht, wird beim „betreuten Wohnen“ fündig. Ältere Menschen wohnen dort in ihrer eigenen barrierefreien Wohnung und bekommen Hilfe in sozialen und medizinischen Belangen. Allerdings nur bis zur Pflegestufe 3. Bericht: Christina Kronaus.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at