ANIMAL SPIRIT: 8 Ziegenkitze vor Schlachter gerettet

Tic, Tac, Toe, Rainbow und Tommy am Gnadenhof Hendlberg eingezogen

Laaben (OTS) - Bei der Tierschutz-Organisation ANIMAL SPIRIT stand letztes Wochenende wieder einmal ganz im Zeichen einer dringenden Rettungsaktion für insgesamt 8 dreimonatige Ziegenkitze, die sonst allesamt beim Schlachter gelandet wären. Eine alte Bäuerin aus NÖ, die sowohl selber ein paar Ziegen für die „Milchproduktion“ züchtet, als auch noch zwei zusätzliche Mutterziegen samt Kitzen ihrer krebskranken Nachbarin aufgenommen hat, rief bei uns an und fragte, ob wir die Kitze übernehmen könnten. Dr. Franz-Joseph Plank, Obmann von ANIMAL SPIRIT: „Zuerst sprach sie von sechs, dann – bei der Abholung - stellte sich aber heraus, daß es sogar acht waren, darunter 3 weibliche, 4 Böcklein und sogar noch ein Zwitter! Für die 3 weiblichen konnten wir schnell einen guten Platz auf einem Hof in OÖ finden, wo sie selbstverständlich auch nicht geschlachtet werden und die 5 anderen haben wir nun auf unserem Gnadenhof Hendlberg in Laaben, NÖ aufgenommen.“

Alle fünf wurden bereits entwurmt und werden auch demnächst kastriert, damit später keine „Unfälle“ mit unseren weiblichen Ziegen passieren. „Da wir ja ein Gnadenhof sind, wollen wir natürlich nicht weitere Tiere züchten, die üblicherweise – v.a. die männlichen – am Schlachthof landen, geschächtet werden und vorher vielleicht noch Hunderte Kilometer auf schrecklichen Tiertransporten herumgekarrt werden“, so Dr. Plank weiter. „Das deshalb, weil die Muttertiere – egal ob Kuh, Schaf oder Ziege – ohne regelmäßiges Gedeckt- bzw. Besamtwerden und Gebären von Jungen keine Milch mehr geben würden – zumindest nicht in wirtschaftlichem Ausmaß. Daher ist auch unser exzessiver Milchkonsum - neben dem Fleischkonsum - mitschuld am millionenfachen jährlichen Massenmord an unschuldigen Tierkindern!“.

Der kleine Tommy ist besonders anhänglich und menschenbezogen, weil er der jüngste ist und gerade erst von seiner Mutter getrennt wurde. Wenigstens diese fünf dürfen jetzt ihr Leben lang am Gnadenhof Hendlberg bleiben, ohne sich jemals vor dem Schlachtermesser fürchten zu müssen. Alle würden sich auch sehr über eine Patenschaft freuen! Infos auf www.animal-spirit.at oder bei eva @ animal-spirit.at.

