AVISO: Pressestatements der Bundesregierung anlässlich Standort Event #InvestInAustria

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Infrastrukturminister Norbert Hofer präsentieren die zentralen Punkte des Standort-Events.

Die österreichische Bundesregierung hat sich in den ersten Monaten ihrer Arbeit auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt, die Österreich zu einem der attraktivsten Investitionsstandorte in Europa machen werden. Österreich übernimmt in wenigen Wochen den EU-Ratsvorsitz und möchte sich mit viel Engagement für den Wirtschaftsstandort Österreich und Europa einsetzen. Im Rahmen des hochrangigen Treffens mit internationalen CEOs werden konkrete Investitionsprojekte und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort Österreich diskutiert.

Termine für Medien:

Montag, 25. Juni 2018

13.00 Uhr

PRESSESTATEMENTS mit Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Strache, Bundesministerin Schramböck und Bundesminister Hofer

14.15 Uhr

ERÖFFNUNG durch Bundesministerin Schramböck

anschl.

GRUNDSATZREDE von Bundeskanzler Kurz

Wirtschaftspolitische Agenda der neuen Bundesregierung -

Was ist (so) neu?

anschl.

IMPULSREFERAT von Vizekanzler Strache

Warum in Österreich investieren? Was ist das Besondere

an Österreich?

Es besteht FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT bei allen Terminen.

Ort: Orangerie, Apothekertrakt, Schloss Schönbrunn,

Pressezugang ausschließlich über Schönbrunner Schloßstraße 45; 1120 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Es ist eine vorherige Anmeldung unter federalpressservice @ bka.gv.at bis Freitag, 22. Juni um 16.00 Uhr erforderlich.

Wir ersuchen, am Eingang entweder Ihre gültige Dauerzutrittskarte „Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2018“, Ihren Akkreditierungsausweis „Österreichischer EU-Ratsvorsitz 2018“, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

Die Pressestatements werden live auf der Website www.bundeskanzleramt.at/live übertragen.

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Pressesprecher der Bundesministerin

Felix Lamezan-Salins, BA

Tel. Büro: +43 1 711 00 - 80 5128

Tel. mobil: +43 664 886 92 307

Mail: felix.lamezan-salins @ oesterreich.gv.at

Web: www.bmdw.gv.at



Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Presse

Elisabeth Hechenleitner

Tel. Büro: +43 1 711 62 - 65 8111

Mobil: +43 664 859 44 24

Mail: elisabeth.hechenleitner @ bmvit.gv.at

Web: www.bmvit.gv.at / infothek.bmvit.gv.at



Bundespressedienst

Patric Fritz

Tel. Büro: +43 1 531 15 – 20 2448

Mobil: +43 664 544 72 44

Mail: patric.fritz @ bka.gv.at