Die zweite Woche beim Theaterfest Niederösterreich

Premieren in Baden und Stockerau

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einer Produktion der Bühne Baden geht das diesjährige Theaterfest Niederösterreich in seine zweite Woche: Zum 70. Todestag Franz Lehárs steht dabei ab Samstag, 23. Juni, in der Sommerarena dessen Opus Magnum „Die lustige Witwe“ auf dem Spielplan; die Premiere beginnt um 19 Uhr. Inszeniert hat die Wirrnisse rund um eine selbstbewusste, starke Frau Michael Schilhan; die Hauptrollen sind mit Maya Boog und Reinhard Alessandri besetzt, die musikalische Leitung hat Franz Josef Breznik inne. Folgetermine: 24. und 30. Juni, 1., 7., 8., 20. und 29. Juli, 5., 11., 18. und 24. August sowie 2. September jeweils ab 19.30 Uhr bzw. 1. September ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Am Dienstag, 26. Juni, folgt ab 20 Uhr in Rahmen der Festspiele Stockerau am Platz vor der Stadtpfarrkirche die Premiere von William Shakespeares „Viel Lärm um nichts“. In der Liebeskomödie rund um Halbwahrheiten, Gerüchte, Intrigen, nichtige Machtspiele und nichtswürdige Liebeshändel in der High Society sind u. a. Karin Lischka, Okan Coemert, Cornelia Köndgen und Karl Ferdinand Kratzl zu sehen; Regie führt Intendant Zeno Stanek. Gespielt wird bis 4. August, jeweils von Mittwoch bis Samstag ab 20 Uhr; Schlechtwetteralternative ist das Veranstaltungszentrum Z 2000. Nähere Informationen und Karten bei den Festspielen Stockerau unter 02266/676 89, e-mail tickets @ festspiele-stockerau.at und www.festspiele-stockerau.at.

Nähere Informationen und Karten für alle Produktionen auch bei der gemeinsamen Ticket-Line 01/96096-111 und im Internet unter www.theaterfest-noe.at, wo zudem die kostenlose Programmbroschüre bestellt werden kann.

