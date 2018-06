Hacker/Sima: Umfrage zeigt deutlich: Wien will Rauchverbot in Lokalen

Schwarzblaue Politik gegen die Gesundheit der Menschen

Wien (OTS) - Fast zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener (63 Prozent) unterstützen den Kampf Wiens gegen das Rauchen in Lokalen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Stadtfernsehen W24 gemeinsam mit Unique Research (W24- Stadtbarometer). „Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass die schwarzblaue Bundesregierung Politik gegen die Menschen betreibt. Denn sie hat das geplante Rauchverbot in Lokalen wieder aufgehoben. Erstens ignoriert sie damit die Meinung der Menschen und zweitens schadet sie damit der Gesundheit der Bevölkerung“, so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zum Ergebnis der Studie.

„Die Wiener Bevölkerung steht eindeutig hinter unserer Entscheidung, das Gastro-Rauchverbot beim Verfassungsgerichtshof einzuklagen“, zeigt sich Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima erfreut. Die aktuelle Umfrage bestätige den Kurs Wiens gegen das Rauchergesetz der Bundesregierung. Wien hat beim Verfassungsgerichtshof Klage gegen das Gesetz eingebracht, weil Kinder und ArbeitnehmerInnen durch das Rauchergesetz nicht genügen geschützt seien und weil mehrfach gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen werde.

„Ich bin guter Dinge, dass dieses Gesetz vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wird“, so Hacker. „Dann wird sich der Wille und die Gesundheit der Menschen gegen die unsoziale schwarzblaue Politik durchsetzen.“ Die für die NichtraucherInnen-Schutzkontrollen zuständige Wiener Umweltstadträtin Sima betont: „Es war absolut unverantwortlich, das längst beschlossene Rauchverbot zu kippen. Wir wissen aus zahlreichen Kontrollen, dass die Trennung zwischen RaucherInnen- und NichtraucherInnen-Bereich nicht funktioniert, die Belastung in sogenannten NichtraucherInnen-Bereichen ist enorm.

Konkret hat die Frage zum Rauchergesetz so gelautet: „Regierung hat Rauchverbot in Gastronomie aufgehoben. Unterstützt man, dass Stadt Wien nun vor VFGH Rauchverbot in Wiener Lokalen durchsetzen möchte?“ 63% der Befragten sagten dazu „Ja“, 12 Prozent „eher Nein“, 23 Prozent sagten „Nein“.

Beim W24-Stadtbarometer wurden auch zwei weitere Fragen eindeutig beantwortet: 70 Prozent der Befragten sprechen sich für den Lobautunnel aus und fast ebenso viele (68 Prozent) sind gegen den FPÖ-Wunsch einer berittenen Polizei in Wien.

