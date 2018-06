Einbruch in Schule: Mann festgenommen

Wien (OTS) - Am 20.06.2018 beobachtete gegen 00:25 Uhr ein Zeuge, wie eine männliche Person durch ein Fenster in eine Volksschule im 15. Bezirk einstieg. Das Gebäude wurde daraufhin von der Polizei durchsucht. Die zuvor beobachtete Person wurde im Inneren auf frischer Tat mit einem gestohlenen Geldkuvert einer Schülerin betreten. Die Beamten nahmen den nun des Einbruchsdiebstahls Beschuldigten (15) fest, er befindet sich in Haft. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at