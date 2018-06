Zwei verletzte Fußgänger nach Unfällen im Straßenverkehr

Wien (OTS) - Am 19.06.2018 kam es gegen 07:30 Uhr auf einem Schutzweg in der Krottenbachstraße (19 Bezirk) zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin (14) und einem nach rechts einbiegenden PKW. Das Auto erfasste das Mädchen, es wurde leicht verletzt. Der Autolenker (33) blieb zwar stehen, um seine Daten dem Unfallopfer mitzuteilen, danach entfernte er sich jedoch vom Unfallort. Nach Rücksprache mit der einschreitenden Polizei kehrte er aber zum Unfallort zurück, um an der Aufarbeitung des Sachverhaltes mitzuwirken. Um 12:45 Uhr desselben Tages ereignete sich unweit des ersten Vorfallsortes ein zweiter Unfall zwischen PKW und Fußgänger. In diesem Fall rannte das weibliche Opfer (25) laut Zeugenaussagen bei Rotlicht der Fußgängerampel über einen Schutzweg, um einen gerade einfahrenden Linienbus zu erreichen. Trotz Notbremsung des 62-jährigen Autolenkers wurde die Frau von dem PKW erfasst und zu Boden gestoßen. Die 25-Jährige erlitt bei dem Unfall diverse leichte bis mittelschwere Verletzungen.

