Ambulatorium Döbling: Neues MRT für erweiterte Diagnostik

Moderne Bildgebung und rasche Termine für alle Kassenpatienten

Wien, (OTS) - 20. Juni 2018: Mit der Anschaffung eines neuen MRT-Geräts sind im Ambulatorium Döbling nun zwei leistungsstarke Kernspintomografen im Einsatz. Sie decken das gesamte Spektrum der mit Magnetresonanz erzeugten Bildgebung ab und stehen allen Krankenversicherten zur Verfügung. Jährlich werden hier rund 16.500 MRT-Untersuchungen durchgeführt.

„Speziell bei MRTs, bei denen der Kopf von der Magnetfeld-Röhre umgeben ist, bewährt sich der erweiterte Bogen der neuen Maschine sehr, weil die Untersuchung nicht so belastend erlebt wird und auch viel kürzer dauert“, informiert Univ.-Prof. Dr. Christian Kainz, Ärztlicher Direktor der Privatklinik und des Ambulatorium Döbling.

Das neue Gerät liefert in kürzester Zeit hochqualitatives Bildmaterial für exakte Diagnosen.

Seit im Ambulatorium Döbling zwei MRT-Geräte laufen, sind auch kurzfristig Untersuchungstermine möglich.

Wenn es um die Darstellung von Organen und Gewebe geht, ist die Kernspin- bzw. Magnetresonanz-Tomografie (MRT) in der Medizin unverzichtbar. Mittels elektromagnetischer Wellen fertigt sie in Echtzeit Schnittbilder. So lassen sich Gewebeveränderungen und Therapieverläufe gut beurteilen. Aufgrund der ausgereiften Technik, die jede beliebige Körperebene darstellen kann, ist die fokussierte Fragestellung des zuweisenden Arztes für die Diagnostik noch wichtiger geworden.

Ambulatorium Döbling: Umfassende Diagnostik

Das Ambulatorium Döbling ist Zentrum moderner Medizin. Es bietet ambulante Behandlungen verschiedenster Fachrichtungen und umfassende diagnostische Untersuchungsmethoden wie Röntgen, CT, MRT, Mammografie sowie nuklearmedizinische Untersuchungen und erweiterte Labordiagnostik. Im Ordinationszentrum stehen über 100 Ärzte zur Auswahl. Die Leistungen werden entweder als Kassenleistung oder zu Wahlarzt-Tarifen angeboten.



PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatklinik Confraternatität und die Goldenes Kreuz Privatklinik in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVA betreibt die PremiQaMed Group auch das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das SVA Gesundheitszentrum in Wien.

