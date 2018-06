Fesch´Markt Feldkirch: Exklusiver Blogger-Sale mit den Vorarlberger Bloggerinnen Nina Himmelreich und "Who is Mocca?"

Die Fashion-Bloggerinnen öffnen im willhaben Vintage-Wohnzimmer ihre Kleiderschränke

Wien/Feldkirch (OTS) - Auch diesen Sommer sind die feschesten Aussteller aus den Bereichen Kunst, Produktdesign, Accessoires, Möbel, Mode, Kids Design, Food und Delikatessen von 6. bis 8. Juli im Pförtnerhaus Feldkirch anzutreffen sein. Zur Abwechslung einmal offline ist auch willhaben mit dabei. Gemeinsam mit den Vorarlberger Bloggerinnen Nina Himmelreich und „Who is Mocca“ veranstaltet der digitale Marktplatz einen exklusiven Blogger-Sale in seinem eigens dafür eingerichteten Vintage-Wohnzimmer. Neben Fashion gibt es dort noch einiges mehr zu bewundern: Feines Lilienporzellan, hochwertiges Blechspielzeug, geschichtsträchtige Radios, kultige Apothekerflaschen und ausgefallene 60er-Jahre Möbel werden Fans von hübschen Dingen begeistern.

Nina Himmelreich und „Who is Mocca“ – zu Gast im willhaben Vintage-Wohnzimmer.

Die 24-jährige Götznerin Nina Himmelreich ist dieses Jahr bereits zum zweiten Mal mit willhaben am Fesch‘markt. Die junge Modeliebhaberin studiert Architektur in Wien und dokumentiert regelmäßig auf ihrem Blog ihre persönlichen Lieblingstrends, Events und Reiseberichte. Dabei trifft sie regelmäßig den Puls der Zeit – und schwärmt neben 35mm-Fotografie auch für Lou Reed und The Velvet Underground.

Auch „Who is Mocca?“ ist schon lange kein reiner Fashionblog mehr, sondern hat sich zu einem Blogazine weiterentwickelt. Hinter dem Projekt steht Verena Raffl. Die gelernte Grafikerin ist neben ihrer Blogger-Aktivitäten auch als freie Journalistin bei diversen Fashion und Lifestyle Magazinen tätig.

Erleben Sie Österreichs größten Marktplatz einmal offline!

Besuchen Sie Nina und Verena im willhaben Vintage-Wohnzimmer.

Interviewanfragen bitte an: presse@willhaben.at



Der Fesch´markt Wien findet von 6. bis 8. Juli 2018 im Pförtnerhaus Feldkirch statt.

Mehr Informationen dazu finden Sie hier

Fesch´Markt Blogger-Sale mit den Vorarlberger Bloggerinnen Nina Himmelreich und "Who is Mocca?"

Die Fashion-Bloggerinnen öffnen im willhaben Vintage-Wohnzimmer ihre Kleiderschränke

Datum: 06.07.2018

Ort: Pförtnerhaus Feldkirch

Feldkirch, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/127183341286687/

Fesch´Markt Blogger-Sale mit den Vorarlberger Bloggerinnen Nina Himmelreich und "Who is Mocca?"

Die Fashion-Bloggerinnen öffnen im willhaben Vintage-Wohnzimmer ihre Kleiderschränke

Datum: 07.07.2018

Ort: Pförtnerhaus

Reichenfeldgasse 9, 6800 Feldkirch, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/127183341286687/

Fesch´Markt Blogger-Sale mit den Vorarlberger Bloggerinnen Nina Himmelreich und "Who is Mocca?"

Die Fashion-Bloggerinnen öffnen im willhaben Vintage-Wohnzimmer ihre Kleiderschränke

Datum: 08.07.2018

Ort: Pförtnerhaus

Reichenfeldgasse 9, 6800 Feldkirch, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/127183341286687/

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Klingan, Reiter PR

Tel.: 0676/9702769

Email: lukas.klingan @ reiterpr.com