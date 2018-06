NIVEA Familienfest 2018

Österreichs größte Sommer-Ferien-Tour unterwegs zugunsten von SOS-Kinderdorf

Wien (OTS) - Österreichs größte Sommer-Ferien-Tour startet in Korneuburg (NÖ) und sorgt in insgesamt acht österreichischen Tourorten für lachende Gesichter und strahlende Kinderaugen. Neben dem österreichischen Newcomer Luke Andrews heißt es auf der großen NIVEA Showbühne dieses Jahr „Bühne frei!“ für talentierte Kids und Teens. Die Erlöse aus dem großen Spendenmarathon kommen dem Langzeitprojekt HILFE FÜR JEDEN TAG von SOS-Kinderdorf zugute.

Das NIVEA Familienfest geht in den nächsten Tour-Sommer zugunsten von SOS-Kinderdorf. Den Start zu Österreichs größter Sommerferientour macht am 30. Juni und 1. Juli 2018 wieder die Stadt Korneuburg in Niederösterreich.

Die Stars auf der NIVEA-Showbühne

Das aufwändige 15-Stunden-Showprogramm ist diesen Sommer wieder prall gefüllt mit Unterhaltung für die ganze Familie. In diesem Jahr gibt es auf der Show-Bühne gleich mehrere Highlights:

„BÜHNE FREI!“ Das NIVEA Familienfest sucht talentierte Kids & Teens, die auf der großen NIVEA Showbühne auftreten möchten. Ganz gleich, ob mit Musik, Gesang, Tanz, Jonglage, Zauberei, Akrobatik oder Sport – jedes Kind darf sich unter casting@familyentertainment.at bewerben und sein Glück für einen Auftritt am NIVEA Familienfest versuchen. Details dazu gibt es unter www.NIVEA.at/familienfest.

Einer der Stargäste ist darüber hinaus der niederösterreichische Newcomer Luke Andrews. Der Singer-Song-Writer eroberte kürzlich mit seiner Single „Coming Home“ im Nu die Österreichischen Hörercharts. Luke Andrews wird beim Tourstart in Korneuburg auftreten sowie in Wagrain-Kleinarl und beim großen Tourfinale in Wien.

Ein weiteres Highlight des Showprogramms ist der Tiroler Kinderunterhalter BLUATSCHINK. Toni & Margit Knittel sind als das Duo „Bluatschink“ in ganz Österreich bekannt. Fetzige Songs mit Ohrwurm-Melodien laden bereits nach wenigen Takten zum Mitsingen ein und auch die Erwachsenen quaken, hüpfen und singen begeistert und machen alle Späße mit. Ihre Auftritte werden in St. Valentin, Oetz, Alpbach, Neufeld und Bad Waltersdorf stattfinden.

Absolute Fixstarter auf der NIVEA-Tour sind mittlerweile die Publikumslieblinge Lukas & Falco, die Gewinner des „RTL Supertalent“. Lukas Pratschker wird heuer wieder gemeinsam mit dem Magier & Moderator Flo Mayer an der Seite von Robert Steiner durch das NIVEA Familienfest-Showprogramm führen. Sportlich heiß her geht es mit den Jungtalenten der Sportunion West-Wien mit ihren täglichen Sportvorführungen.

Für die kleinsten Gäste sorgen „Kasperl & Co.“ für aufregende Abenteuer. Und wer ist für Chaos zuständig? Natürlich die freche Ratte Rolf Rüdiger – er wird gemeinsam mit Robert Steiner die neue Wissensshow und die neue Rätselshow präsentieren. Abschließend schauen auch die beliebten Hauptdarsteller von „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“ am NIVEA Familienfest vorbei.

Der Familien-Sportplatz

Spiel und Spaß sowie jede Menge Action an der frischen Luft - das bietet das NIVEA Familienfest: Im rund 1.000 m2 großen Bewegungsbereich am NIVEA Familienfest laden zahlreiche Stationen zum Ausprobieren ein. Fußballspielen in der Fußball-Arena, Klettern auf den fast fünf Meter hohen Riesen-Kletterberg, Reiten am Rodeo-Pferd, Surfen am Simulator von „Spezi“ oder Trainieren in der Riesen-Rutsche. Darüber hinaus laden eine Basketball-Hüpfburg sowie ein Fußball Bällebecken zum Austoben ein.

HANDS on heisst es IN den kreativen Spielzelten

Neben der „NIVEA Fotowelt“, dem „NIVEA Club“, „NIVEA Men“ und der „NIVEA Relaxzone“ präsentieren sich die „Billa 4Kids-Filiale“, das „HasbroGaming-Zelt“. In diesem Jahr auch wieder mit dabei: die „Almhütte von Almdudler“, „Videospiele von Nintendo“, „Malen & Zeichnen mit Jolly“, sowie die „Tchibo Kaffeebar“ und die „KidsKrone Lesezone“. Neu mit dabei ist die Schmink-Station mit „Aldiana – Urlaub bei Freunden“. Besonderes Highlight für Bühnen-Stars von Morgen: In Korneuburg, St. Valentin, Wagrain und Neufeld wird der Kiddy-Contest mit einem Casting-Zelt vertreten sein!

NIVEA cares for family

NIVEA cares for family ist eine weltweite Initiative der Hautpflegemarke für Kinder und Familien. In Österreich unterstützt NIVEA bereits seit 21 Jahren SOS-Kinderdorf. Seit 1997 wurden jährlich in etwa 250.000 Euro, insgesamt bereits über 4,7 Mio. Euro für das SOS-Kinderdorf durch das NIVEA Familienfest zur Verfügung gestellt und viele wunderbare Projekte wie z. B. der Neubau des SOS-Kinderdorfes Osttirol oder die Dorferneuerung in Stübing realisiert. Dieses Jahr kommen die Erlöse aus dem großen Spendenmarathon erneut dem Langzeitprojekt HILFE FÜR JEDEN TAG zugute, das Kindern bei allem hilft, was sie zum Großwerden brauchen. Mit den Spenden aus dem NIVEA Familienfest werden Freizeit- und Lernaktivitäten der Kinder finanziert. Damit erhalten Kinder, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, noch mehr Unterstützung sowie noch bessere Bedingungen zum Großwerden.

Stefan Kukacka, Geschäftsführer Beiersdorf/NIVEA Österreich: „Aus einem unterhaltsamen Tag für Familien entsteht eine nachhaltige Unterstützung für Kinder in herausfordernden Situationen – das ist die Idee hinter unserem Engagement. Die langjährige und vor allem kontinuierliche Unterstützung für SOS-Kinderdorf ist ein Herzensprojekt von NIVEA und unseren Mitarbeitern. Dieser persönliche Einsatz soll im Leben der Kinder positive Akzente setzen, die eine nachhaltige Wirkung für ihre Entwicklung haben.“

Die Spenden werden durch den großen Spendenmarathon generiert: Die Besucher erhalten für die Spende von 1 Euro an das SOS-Kinderdorf ein Spendenlos. Mit jedem zweiten Spendenlos können tolle Dankeschön-Geschenke wie z. B. NIVEA Produkte, Spielwaren oder Produktproben abgeholt werden. Alle anderen Spendenlose nehmen an der stündlichen Spendenrad-Ziehung teil.

Alle Tourtermine und -orte 2018 auf einen Blick:

30.06.+01.07.2018 Korneuburg/Werft (NÖ)

07.+08.07.2018 St. Valentin/Mittelschule Langenhart (NÖ)

14.+15.07.2018 Wagrain-Kleinarl/Sportplatz Flying Mozart (S)

21.+22.07.2018 Oetz im Ötztal/Zentrumsparkplatz (T)

04.+05.08.2018 Alpbachtal Seenland/Pöglbahn Inneralpbach (T)

18.+19.08.2018 Neufelder See/Familienstrandbad (B)

25.+26.08.2018 Bad Waltersdorf/H2O-Hoteltherme (STMK)

01.+02.09.2018 Wien/Donaupark (W)

Die Feste finden jeweils Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt und jedem Wetter statt (außer bei starkem Regen und Gewitter). Das detaillierte Programm je Tourort ist auf der Website www.NIVEA.at/familienfest zu finden.

Über das NIVEA Familienfest:

1992 entstand die Idee zu den NIVEA Sommerfesten. Die Veranstaltungsreihe ist seit nunmehr 25 Jahren ein Fest für die ganze Familie. Das Event-Konzept besteht aus den drei Säulen Spaß, Sport & Spenden. Anfangs wurden die Spendensummen für verschiedene Charity-Organisationen in Österreich verwendet. Seit 1997 unterstützt das NIVEA Familienfest exklusiv das SOS-Kinderdorf. Die Spenden aus dem Familienfest-Spendenmarathon kommen zur Gänze dem SOS-Kinderdorf in Österreich zugute. 230.450,- Euro wurden im Jahr 2017 gesammelt. Über 4,7 Mio. Euro wurden seit Bestehen der Partnerschaft dem SOS-Kinderdorf übergeben.

www.NIVEA.at/familienfest

www.sos-kinderdorf.at

Rückfragen & Kontakt:

NIVEA Familienfest-Organisationsbüro Evelyn Schultes, T: 0664/960 20 05,

E: office @ familyentertainment.at, W: NIVEA.at/familienfest