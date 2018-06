Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 22.6.: Sanierer Erhard Grossnigg im Interview

Wien (OTS) - Barbara Battisti spricht mit dem Sanierer Erhard Grossnigg u. a. darüber, wie dieser zum Spezialisten für Pleitefälle geworden ist – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 22. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Wenn in Österreich ein Unternehmen an die Wand fährt, gibt es einen, der als Krisenfeuerwehrmann genannt wird: Erhard Grossnigg. Der geborene Linzer gilt als Österreichs Paradesanierer und macht seit fast vier Jahrzehnten marode Firmen wieder flott. Dabei ist der 71jährige für seine Konsequenz bekannt: lieber harte Schnitte als scheibchenweise verändern - das ist einer seiner Grundsätze. So hat Grossnigg den Wäschehersteller Huber Tricot, die Semper Constantia Privatbank oder den Strumpfhersteller Kunert zurück auf Erfolgskurs gebracht. An vielen Unternehmen, die es ohne ihn wohl nicht mehr geben würde, ist Grossnigg beteiligt – von Ankerbrot bis Augarten Porzellan. Enge Geschäftsbeziehungen hat Grossnigg zu Hans-Peter Haselsteiner, mit dem er unter anderem an der Westbahn beteiligt ist, und zu Ex-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein - mit ihm hat er die niederösterreichische Büromöbelfirma Bene aus den roten Zahlen geführt.

