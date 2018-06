HUMA ELEVEN sichert die Zukunft des Hafen Open Air

Einladung zur Pressekonferenz am 24. Juli 2018, ab 11.00 Uhr.

Wien - Simmering (OTS) - Die Zukunft des beliebten Gratisfestivals Hafen Open Air, das seit 2006 jährlich im August im Alberner Hafen beim Friedhof der Namenlosen über die Bühne geht, scheint langfristig gesichert zu sein. Nachdem ein Crowdfunding Projekt nicht den gewünschten Erfolg erzielt hatte, haben das Hafen Open Air Team rund um Michael Klammer und Karl Leitner, wie in den Jahren zuvor, versucht weitere lokale Unternehmen um den Hafen Wien ins Boot zu holen. Dies ist ihnen nun mit dem Simmeringer Shoppingcenter HUMA ELEVEN gelungen. Das Hafen Open Air 2018 wird am 17. - 18. August 2018 über die Bühne gehen. Headliner sind am Freitag WIR 4 und am Samstag Rainhard Fendrich.

Mit diesem Großsponsoring trägt HUMA ELEVEN maßgeblich dazu bei, die Budgetlücke zumindest teilweise zu stopfen. So kommt zu den Sponsoren aus dem Umfeld des Hafen Wiens, die die Existenz dieses Festivals seit Jahren ermöglicht haben, ein weiterer starker Partner hinzu. Auch Center Manager Mag. Stephan Kalteis ist begeistert: „Das Hafen Open Air ist von regionaler Bedeutung und findet seit 12 Jahren in unserer direkten Nachbarschaft statt. Ich freue mich persönlich sehr, dass wir das Festival mit einem nennenswerten Betrag unterstützen können und somit dessen Fortbestand sichern!“

Letztes Jahr wurde schon auf dem Gelände von HUMA ELEVEN eine Warm-up Party veranstaltet. Heuer wurde bei der Neuauflage am 9. Juni 2018 noch größer gefeiert.

Um diese Partnerschaft zu besiegeln laden die Organisatoren des Hafen Open Airs und HUMA ELEVEN gemeinsam zur Pressekonferenz ins Einkaufszentrum HUMA ELEVEN ein.

Neben den Organisatoren des Hafen Open Airs werden wie jedes Jahr bekannte Köpfe der Wiener Musikszene, wie Dennis Jale, MELVEE und die Band Wir4 zur Entwicklung des Festivals und der Popularmusik in Wien Stellung nehmen. Für die musikalische Untermalung werden Ö3 Chartstürmer Luke Andrews und MELVEE sorgen.

Pressekonferenz Hafen Open Air 2018

HUMA ELEVEN steigt als Sponsor beim Gratisfestival Hafen Open Air Wien ein. Mit Ulli Bäer, WIR 4, Luke Andrews und MELVEE.

Datum: 24.07.2018, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: HUMA ELEVEN

Landwehrstraße 6, 1110 Wien Wien, Österreich

Url: http://www.hafenopenair.at

Anmeldung jetzt zur PK anmelden PK-Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Um Anmeldung wird bei Gregor Sühs unter presse @ hafenopenair.at bis 15. Juli 2018 gebeten.