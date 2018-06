Donaustadt: Hommage an den „King“ am 22.6. im Stadl

Wien (OTS/RK) - „Der King lebt!“, behauptet die Obfrau des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, und kündigt ein Konzert des Sängers und Gitarristen Richi Nagy mit seiner „Remember Elvis Band“ im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) an. Am Freitag, 22. Juni, wandelt diese Combo auf den Spuren des unvergessenen US-Stars Elvis Presley (1935 – 1977). Mit Verve vorgetragen werden die Hits des „King“ und weniger geläufige Stücke. Konzert-Beginn ist um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf Grund des starken Publikumszustroms bei früheren Konzerten bitten die Organisatoren um die Bestellung von Zählkarten: Telefon 774 80 72. Zählkarten-Reservierung via E-Mail: reservierung @ kulturfleckerl.at.

Richi Nagy und die „Remember Elvis Band“ (Charly Hloch: Piano, Harry Hudson: Trommeln, Thomas Hechenberger: Gitarre) kopieren die guten alten Elvis-Lieder nicht, sondern interpretieren die Stücke auf ihre eigene Art und Weise. Ensemble-Leiter Nagy hat in der Vergangenheit einige Tonträger veröffentlicht, darunter die CDs „Hangover In Key West“, „This Sweet Girl“ und „Dirty Deep“. Informationen über künftige Veranstaltungen im „Kultur-Stadl Eßling“ erfragen Interessierte unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 oder per E-Mail: kultur @ kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Richi Nagy und „Remember Elvis Band“:

www.richinagy.com/remember-elvis-band/

Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

Kultur-Termine in der Donaustadt:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

