UNIQA Wien mit einem Prämienwachstum 2017 von knapp zwei Prozent

UNIQA Wien legt bei der Prämie 2017 um 1,8 Prozent zu und zählt damit zu den Top 3 am Wiener Mark.

Wien (OTS) - Die UNIQA Landesdirektion Wien legte 2017 um insgesamt 1,8 Prozent zu. Das verrechnete Prämienvolumen klettert auf 713,7 Millionen Euro. Mit einem Marktanteil von 18,4 Prozent zählt UNIQA Wien zu den Top 3 Versicherern im Bundesland. Franz Stiglitz, Landesdirektor Wien: „Wir haben 2017 unsere Ziele erreicht. In einem gesättigten Markt zu wachsen ist nicht leicht, zeigt aber, dass wir mit kompetenter Beratung und gutem Service punkten können.“

Besonders gut entwickelte sich das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft mit einem Plus von 3,8 Prozent. In der Schaden- und Unfallversicherung erwirtschaftete UNIQA Wien 252,9 Millionen Euro an Prämie im Jahr 2017. Das entspricht einem deutlichen Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das verrechnete Prämienvolumen in der Krankenversicherung, das im vergangenen Jahr 319,6 Millionen Euro erreichte, legte um 2,5 Prozent zu.

Die verrechneten Prämien in der Lebensversicherung sanken um 3,3 Prozent auf 142,2 Millionen Euro. „Wir haben seit Jahresanfang eine neue fondsgebundene Lebensversicherung am Markt, die mit niedrigen Kosten und attraktiven Veranlagungsformen besticht. Mit dem neuen Produkt werden wir heuer, das Wachstum in der Lebensversicherung wieder ankurbeln“, sagt Stiglitz.

509 Millionen Euro an Schäden und Leistungen

An Kunden und Geschädigte hat UNIQA Wien im vergangenen Jahr Schäden und Leistungen in Höhe von 509 Millionen Euro ausbezahlt. „Im Schadensfall entscheidet sich, wie gut eine Versicherung ist. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, immer und überall für unsere Kunden vor Ort zu sein, wenn sie uns brauchen – egal, ob das in einem Service Center, im Internet oder persönlich ist“, so Stiglitz.

Wachstumsziele für 2018

Im aktuellen Jahr möchte die Landesdirektion Wien den Bereich der individuellen Versicherungslösungen für Klein- und Mittelbetriebe (KMUs) sowie die private Krankenversicherung stärker forcieren. Dazu ergänzt Landesdirektor Stiglitz „Mit der Akut-Versorgt-Ambulanz in der Privatklinik Döbling und dem neuen Med PLUS24service können wir unseren zahlreichen Bestandskunden attraktive Leistungen anbieten.“

Um die Qualität der Serviceleistung und den persönlichen Kontakt zu manifestieren, werden im aktuellen Jahr 50 neue Kundenbetreuer eingestellt und die Lehrlingsausbildung weiter ausgebaut. Außerdem werden durch eine Kooperation mit großen Autohäusern vier neue Kfz-Zulassungsstellen in Wien eröffnet.

UNIQA Österreich

6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,2 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2017 einen Marktanteil von rund 22 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegen bringen.





Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG/Medienstelle

Tel.: (++43-1) 211 75 - 3233

carolina.burger @ uniqa.at

http://www.uniqa.at