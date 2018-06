Die Erweiterung der Niederlassung im Vereinigten Königreich stellt eine weitere Expansion der Geschäfte von FutureDial in der EMEA-Region dar

London (ots/PRNewswire) - FutureDial, der führende Anbieter von Mobilgerät-Prozesslösungen für Mobilfunkanbieter, Unternehmen, die gebrauchte mobile Geräte aufkaufen, und Dritt-Logistikdienstleister (3PL), gab heute die Expansion seines europäischen Firmensitzes bekannt, der die gesamte Region EMEA bedient. Aufgrund weiteren Wachstums in seinen Betrieben in Europa seit der offiziellen Eröffnung der Niederlassung im Vereinigten Königreich im Juli 2017 stellt FutureDial technisches Personal zur Unterstützung seines wachsenden Kundenkreises bereit sowie zur weiteren Expansion in einen (wie sich herausstellt) dynamischen Markt.

Der europäische Firmensitz erweitert seine Unterstützung für eine steigende Nachfrage in EMEA nach FutureDials Diagnose- und Löschungs-Lösungen für Mobilgeräte.

"Wir sehen einen steigenden Bedarf an besser integrierten, automatisierten, hochwertigen Lösungen in einem sehr fragmentierten Markt", bemerkt Charles Stewardson, Präsident von FutureDial EMEA. "Die Lösungen von FutureDial können die heutzutage oft übermäßig komplizierten Prozesse vereinfachen und Verschwendung drastisch reduzieren, um Zeit und Geld zu sparen sowie die Datensicherheit und Einheitlichkeit über die gesamte Rücknahme-Lieferkette zu verbessern."

Die Wachstumskurve von FutureDial im Sektor Europa steigt mit beeindruckender Geschwindigkeit steil an. Die Prognose für 2018 erwartet einen Zuwachs von 400 % gegenüber 2017 und eine weitere Zunahme von 100 % für 2019. Dieses phänomenale Wachstum beruht u. a. auf einer Umsatzsteigerung im Verbrauchergeräte-Rückkauf, gezielten Marketinganstrengungen und Konkurrenzdruck für die bereits in der Region etablierten Mitbewerber.

Die Niederlassung in London ist ein Zeichen der Entschlossenheit von FutureDial, seine wachsende Kundenbasis in ganz Europa zu bedienen. "Wir müssen unbedingt mehr vor Ort investieren, um unsere expandierende Kundenbasis zu unterstützen", sagt Stephen Manning, Chief Commercial Officer bei FutureDial. "FutureDial hatte schon immer einen beneidenswert guten Ruf für seinen Kundendienst - von der Implementierung über die Ausführung sowie für den gesamten Lebenszyklus des Produkts."

Informationen zu FutureDial

FutureDial wurde 1999 gegründet und ist der führende Anbieter von Geräte-Prozesslösungen für die Lieferkette von mobilen Geräten. Die einfach zu bedienende, ADISA-zertifizierte, automatisierte Plattform von FutureDial reduziert die Anzahl an Bedienungsschritten und spart Zeit und Geld für Unternehmen, die gebrauchte mobile Geräte aufkaufen, Dritt-Logistikdienstleister (3PL), Mobilfunkbetreiber und Hersteller von Mobilgeräten (OEMs). Durch die Vereinfachung von Prozessen, die Fusionierung von Arbeitsabläufen und den Einblick in den Geschäftsbetrieb macht FutureDial diese Unternehmen effizienter, profitabler und reaktionsfähig auf die Bedürfnisse ihrer Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.futuredial.com or email sales @ futuredial.com.



