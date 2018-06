Erfrischender Trinkgenuss für heiße Tage schont die Umwelt: Magnesium Mineralized Water von BWT

Beim Sport oder in der Freizeit: BWT sorgt für beste Wasserqualität, die richtige Dosis Magnesium, reduziert Plastikmüll und schützt die Umwelt.

Auch im Urlaub ist BWT Magnesium Mineralized Water die Alternative zu Plastikflaschen und trägt zum Umweltschutz bei. Das BWT Patent filtert das Leitungswasser, mineralisiert es mit dem wertvollen Mineral Magnesium und erspart darüber hinaus das Schleppen von Wasserflaschen BWT-Vorstand Gerald Steger

Mondsee (OTS/LCG) - Der Sommer steht bevor und damit kommt der ausreichenden Flüssigkeitsversorgung besondere Bedeutung zu. Mit BWT Magnesium Mineralized Water schmeckt die Erfrischung an heißen Sommertagen gleich noch besser und tut auch der Umwelt Gutes. Die eleganten Tischwasserfilter sorgen nicht nur für beste Wasserqualität, sondern reichern das Trinkwasser auch um das Vital-Mineral Magnesium an. Zudem lässt sich so leicht Plastikmüll reduzieren, dem aktuell auch die EU den Kampf angesagt hat. Weil eine BWT Filterkartusche den Inhalt von rund 120 herkömmlichen 1-Liter-Wasserflaschen ersetzt, entfällt darüber hinaus noch das lästige Schleppen von Plastikflaschen. Die trendigen, wiederbefüllbaren Trinklaschen von BWT sind unterwegs der praktische Begleiter für einen Schluck Magnesium Mineralized Water.

Mit BWT Magnesium Mineralized Water Plastikmüll vermeiden

Europaweit fallen jährlich rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an, von denen nur rund ein Drittel wiederverwertet wird. Etwa 700 Kilo Plastikmüll landen laut EU-Kommissionspräsident Frans Timmermanns jede Sekunde in den Ozeanen. Bereits 2050 würden in den Weltmeeren mehr Plastikteile als Fische schwimmen. Mit BWT Magnesium Mineralized Water kann jeder einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und auf Plastikflaschen verzichten.

Kreative Rezepte für erfrischenden Genuss

Dass in Wasser noch viel mehr als gesunde Erfrischung steckt, zeigt Europas führendes Wassertechnologieunternehmen in der kreativen Rezeptsammlung auf http://www.bwt-filter.com. Hier gibt es ausgefallene Tipps, wie sich Kaffee mit BWT Magnesium Mineralized Water mal anders zubereiten lässt. Frisches Gurkenwasser mit Sanddornsaft oder Grapefruit-Minze-Drink mit Rosmarin, sorgen für körperliche Balance und sind die ideale Ergänzung im persönlichen Fitness-Programm.

Richtig frostig wird es mit den fruchtigen Rezepten für köstliche Eiskreationen wie Passionsfrucht-Mango-Zitronenmelissen-Eis, Rote-Ribisel-Ingwer-Joghurteis oder Himbeer-Salbeieis-Lollies, die ganz einfach zubereitet werden können: Alle Zutaten mit dem Pürierstab fein mixen, in Becher abfüllen und für mindestens eine Stunde im Tiefkühler anfrieren lassen. Danach geschnitzte Holzzweige oder Holzstiele in die Mitte des Bechers stecken und noch einmal im Eisfach für etwa drei Stunden gefrieren lassen. Becher kurz in heißes Wasser tauchen und die Magic-Bullet-Lollies aus der Form lösen und genießen.

Tipps für den richtigen Wassergenuss

Da Wasser ein verderbliches Lebensmittel ist, dessen Qualität beispielsweise durch direkte Sonneneinstrahlung abnimmt, gibt BWT auf http://www.bwt-filter.com zahlreiche Tipps, wie der BWT Magnesium Mineralizer bei richtiger Anwendung gutes Leitungswasser noch besser macht. Weitere Informationen zum richtigen Umgang mit dem BWT Magnesium Mineralizer auf http://www.bwt-filter.com.

Der erfrischende Begleiter für den Sommer

Den formschönen BWT Penguin 2,7 Liter im skandinavischen Design mit elektronischer Filterwechselanzeige und hochwertiger Glasflasche zum Mitnehmen gibt es im Web-Shop auf http://www.bwt-filter.com aktuell um nur 24,99 Euro sowie im gut sortierten Fachhandel.

Weitere Informationen auf Weitere Informationen auf http://www.bwt-group.com.

