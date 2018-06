Universal Fibers® heißt die globale Teppichindustrie auf der NeoCon 2018 herzlich willkommen

Chicago (ots/PRNewswire) - NeoCon, 2018 -- Zum sechsten Mal in Folge begrüßte Universal Fibers® seine weltweiten Kunden und Industriepartner auf der Jahresfeier der NeoCon.

Die Veranstaltung fand wie in den vergangenen Jahren am Vorabend der NeoCon im historischen Michigan Room des legendären University Club of Chicago statt. An der Gala nahmen Branchenführer aus aller Welt teil. Zu den Teilnehmern zählten Bodenbelagshersteller aus Nordamerika, Europa und Asien.

Um den Ruf von Universal Fibers beim Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen zu unterstreichen, stand die Veranstaltung unter dem Motto Better Together.

"Seit 1969 sind unsere größten Innovationsfortschritte das Ergebnis von Partnerschaft und Zusammenarbeit. Wir entwickeln gemeinsam Innovationen, wir gewinnen gemeinsam und heute Abend feiern wir auch gemeinsam", sagte Phil Harmon, Präsident von Universal Fibers. "Wir sind sehr stolz darauf, diese angesehene Gruppe von geschätzten Kunden und Industriepartnern begrüßen zu dürfen und danken Ihnen allen, dass Sie bei uns sind."

Informationen zu Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. ist einer von zwei Geschäftsbereichen innerhalb von Universal Fiber Systems, LLC, mit Premiere Fibers, Inc. als zweitem Geschäftsbereich. Universal Fibers, Inc. mit Sitz in Bristol, Virginia, USA und Produktionsstätten in Europa, Thailand und China, ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen, lösungsgefärbten synthetischen Filamentfasern für die Bodenbelags-, Transport- und Industriefaserbranche.

Universal Fibers® | ISO 9001, 14001 | Bristol, Virginia USA | Taicang, China

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an; +1.276.669.1161, info @ unversalfibers.com www.universalfibers.com

