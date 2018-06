Medianova findet Anerkennung in Gartners 2018 Market Guide for CDN Services

Medianova kündigte heute seine Erwähnung in Gartners 2018 Market Guide for CDN Services als "Representative Vendor" als einer von 18 globalen Content Delivery Network-Anbietern an, die in dem Bericht genannt wurden.

Gartner, das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen, bezog in seinen Guide die Marktrichtung, Marktanalyse, repräsentative Anbieter und Marktempfehlungen für den Bereich Content Delivery Network (CDN) ein. Die geografische Abdeckung von Medianova sowie unterstützte Funktionen, wie z. B. allgemeine Web-Performance, Webanwendung und API-Schutz sowie Video Streaming Workflow, wurden ebenfalls erwähnt.

"Als Medianova ist es unsere Pflicht, für unsere Partner und Kunden Wert zu schaffen. Wir sind uns gänzlich bewusst, dass unsere Kunden im E-Commerce-, Unternehmens- und Medienbereich Schwierigkeiten erfahren. Sie benötigen schnellen Support, Echtzeit-Daten sowie sichere Technologie und müssen ihre Unternehmen über durchgehend verfügbare Online-Plattformen ausbauen. Ich bin überzeugt, dass unsere Erwähnung in Gartners 2018 Market Guide for CDN Services uns zu mehr Sichtbarkeit in diesen Märkten mit hohen Anforderungen verhelfen wird, worauf wir stolz sind", so Serkan Sevim, CEO, Medianova.

Medianova schafft durch seine Plattformen und Dienstleistungen eine schnellere digitale Welt. Das Unternehmen verwendet Technologien, wie z. B. Dockerized CDN Platform, HTTP/2, BBR, Brotli und Image Optimization, um Inhalte schneller bereitzustellen und bessere digitale Erfahrungen zu bieten. Medianova verfügt weltweit über 32 Rechenzentren und verarbeitet täglich 8 Milliarden Bilder, 15 Milliarden Lieder, 11 Milliarden Videos und unzählige Live-Event-Streams, die blitzschnell bereitgestellt werden.

Gartner, "Market Guide for CDN Services", Ted Chamberlin, Mike Dorosh, Kevin Ji, 18. Januar 2018.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienste, die in seinen Forschungspublikationen erwähnt werden und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Lieferanten mit den höchsten Bewertungen oder anderen Kennzeichnungen zu wählen. Forschungspublikationen von Gartner beruhen auf den Meinungen von Gartners Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenaussagen gewertet werden. Gartner übernimmt keinerlei Gewährleistungen, ausdrücklich oder implizit, bezüglich dieser Forschung, einschließlich aller Gewährleistungen der Marktfähigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Medianova

Medianova bietet globale CDN-Dienste und Cloud-Plattformen und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Streaming, Kodierung, Cloud-Speicher, Caching, Microcaching, hybride CDN und Beschleunigung von Webseiten. Das Unternehmen ist mit seinem Netzwerk in 20 Ländern präsent und verfügt über ein 100 % SSD-angetriebenes Anycast-Netzwerk, was Medianova basierend auf tatsächlichen Nutzerdaten von Cedexis zu einem der schnellsten https-sicheren CDNs in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Polen, Rumänien, Weißrussland, Türkei und Nahost macht.

Web: http://www.medianova.com

