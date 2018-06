Austria Classic Hotel Wien mit neuer Hotelbar

Reminiszenz an den berühmten Max Steiner, den Vater der Filmmusik

Wir sind stolz auf die Geschichte unseres Hauses Geschäftsführerin Ines Pietsch

Wien (OTS) - Das Austria Classic Hotel Wien im Herzen der Leopoldstadt vereint auf charmante Weise die Wiener Gastlichkeit mit echter Gemütlichkeit in modernem Ambiente. Mit der neu gestalteten Café-Bar „Max Steiner“ erinnert das historische Stadthotel nun auch an einen großen Wiener Komponisten, der hier in der Praterstraße 72 im Jahre 1888 geboren wurde und in Hollywood als „Vater der Filmmusik“ gilt.

Das Austria Classic Hotel Wien, 1838 als Hotel Nordbahn eröffnet, war schon damals ein hoch frequentiertes und beliebtes Hotel am nahen Nordbahnhof, einem der wichtigsten Bahnhöfe der damaligen k.u.k. Monarchie, direkt an der Verbindungsstraße zwischen der Hofburg und dem geliebten Jagdgebiet des Kaisers, dem Prater gelegen. Die soeben neu gestaltete Café-Bar des Austria Classic Hotel Wien ist eine Reminiszenz an den musikalischen Revolutionär der Traumfabrik Hollywood, Max Steiner und würdigt diesen berühmten Komponisten, der drei Mal den Oscar für die beste Filmmusik erhalten hat und weitere 21 Mal dafür nominiert war.

Der Vater der Filmmusik

Max Steiner wurde als Sohn einer bekannten Wiener Theaterfamilie 1888 in der Wiener Leopoldstadt im Austria Classic Hotel Wien, damals Hotel Nordbahn, geboren. Sein Großvater war Direktor des bekannten Theaters an der Wien, sein Vater erfolgreicher Theatermann im Ronacher und Orpheum, der 1895 mit „Venedig in Wien“ gar einen der ersten Themenparks der Welt im Wiener Prater eröffnete. Auch das berühmte und nur einen kurzen Spaziergang vom Hotel entfernte Wiener Riesenrad geht auf das Konto der Steiners und der damals neunjährige Max gilt als erster Fahrgast bei Eröffnung dieser nunmehrigen Wiener Institution im Jahr 1897. Max Steiner ging nach London, New York und Hollywood und revolutionierte als Komponist die damalige Filmmusik von Grund auf. Als Schüler von Gustav Mahler und Richard Strauss, der auch sein Taufpate war, brachte er eine unglaubliche Begabung mit und gilt als Pionier und Begründer der dramatischen Filmmusik, wie wir sie heute kennen. Für über 300 Hollywood Produktionen komponierte er die Hintergrundmusik und posthum wurde ihm auch ein Stern am „Walk of Fame“ in Hollywood gewidmet. Seine bekanntesten „Scores“ schrieb er für „King Kong“ (1933), „Vom Winde verweht“ (1939) und „Casablanca“ (1948).

Ein Hauch von Hollywood

Max Steiner ist einer jener Wiener, die in Hollywood Karriere gemacht haben – hier nahe dem Wiener Prater wurde der Grundstein für seinen internationalen Erfolg gelegt. Anlässlich seines 100. Geburtstages wurde 1988 vom damaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk eine Gedenktafel für Max Steiner an der Fassade des Hotels angebracht. „ Wir sind stolz auf die Geschichte unseres Hauses “, erklärt Geschäftsführerin Ines Pietsch, „umso mehr freut es mich, dass wir mit der neugestalteten Max Steiner Bar auch einen großen Sohn der Stadt Wien gebührend würdigen.“

Die neue Max Steiner Hotelbar vereint den gewohnt klassischen Stil des Hauses mit interessanten visuellen Elementen, die an die großen Erfolge Steiners erinnern: Ob es eine Filmklappe und die Partitur-Auszüge von „Vom Winde verweht“ an der Theke sind oder aber Szenenfotos und Filmplakate mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman: Im Austria Classic Hotel Wien erinnert man sich des bekannten Wiener Komponisten bis zum heutigen Tage, etwa mit dem Scarlett O’Hara Drink. Die Café-Bar ist von 16 – 24 Uhr geöffnet und ist eine Nichtraucher-Bar.

Zwischen Tradition und Moderne

Als Traditionshotel mit Charme und auf Grund seiner perfekten Lage in der Praterstraße unweit der Wiener Innenstadt hat sich das seit rund 200 Jahren im Familienbesitz befindliche Austria Classic Hotel Wien bei Wien-Besuchern und Geschäftsreisenden längst einen Namen gemacht. Versteht sich das Hotel mit seinen 83 gemütlichen Zimmern doch als eine Wiener Melange aus altbewährtem Stil und klassischer Moderne, die sowohl für den Privatgast mit individuellen Ansprüchen als auch für den Businessgast eine optimale Location darstellt. Mit seinen Angeboten spricht das Wiener Traditionshotel sowohl kulturbegeisterte Einzelreisende, als auch Familien und Paare gleichermaßen an, beispielsweise mit einem Musical Package mit Tickets für die aktuellen Produktionen im Ronacher. Schließlich war der Vater von Max Steiner auch Direktor des Ronacher Theaters. So schließt sich auch hier der Kreis zwischen Tradition und Moderne – im geschichtlichen Ambiente des Austria Classic Hotels Wien. www.classic-hotelwien.at

