ORF SPORT + mit Pressekonferenz zum Ruder-Weltcup Linz-Ottensheim 2018

Am 20. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 20. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz zum Ruder-Weltcup Linz-Ottensheim 2018 um 11.00 Uhr, „GP Confidential 2018“ – Das Formel-1-Magazin um 19.00 Uhr, das Golfmagazin mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr und die Höhepunkte vom Mehrkampfmeeting Götzis 2018 um 20.00 Uhr.

Oberösterreich steht von 21. bis 24. Juni im Mittelpunkt der weltweiten Ruder-Szene. Beim Weltcup werden 950 Athletinnen und Athleten aus 50 Nationen in Linz-Ottensheim erwartet. Mit der Pressekonferenz am Tag vor dem Auftakt der Veranstaltung wird das Ruderspektakel eröffnet. Bei der Pressekonferenz in Ottensheim mit dabei sind Horst Anselm (Organisator und Präsident des Oberösterreichischen Ruderverbandes), Dr. Gerhard Wildmoser (Präsident des Executive Boards), Norbert Lambing (Sportdirektor Österreichischer Ruderverband), Magdalena Lobnig (Frauen Einer / WM-Drittplatzierte 2017) sowie Julian Schöberl und Bernhard Sieber (Herren Leichtgewichts-Doppelzweier). Reporter ist Thomas Hölzl.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 19. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

