Deutscher Preis für Onlinekommunikation 2018 geht an Haus der Barmherzigkeit

Haus der Barmherzigkeit holt mit #LebenIstErleben erneut internationalen Kommunikationspreis.

Berlin/Wien (OTS) - Das Haus der Barmherzigkeit holt mit seiner Kampagne "#LebenIstErleben" den zweiten renommierten Kommunikationspreis: Nach dem Internationalen Deutschen PR-Preis gewann die österreichische Organisation nun den Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2018 in der Kategorie Gesundheitswesen. Konzipiert und umgesetzt wurde die Pro-Bono Kampagne mit Unterstützung von Wien Nord und Die Goldkinder.

Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation wird seit 2011 jährlich vom Magazin pressesprecher vergeben, um herausragende Projekte, professionelle Kampagnenplanung und zukunftsweisende Strategien digitaler Kommunikation auszuzeichnen. Über 50 Jurymitglieder aus Unternehmenskommunikation, Wissenschaft und Forschung und Online-PR nominieren die Finalisten und wählen am Tag der Preisverleihung die Sieger.

Heuer bot das Radialsystem an der Spree die perfekte Kulisse, um die Award-Show sommerabendlich ausklingen zu lassen, bei der Christian Zwittnig, Leiter Kommunikation und Fundraising im Haus der Barmherzigkeit, die Auszeichnung entgegennahm. „Unsere Kampagne sollte zeigen, dass Digitalisierung und Alter kein Widerspruch sein müssen - diese Auszeichnung zeigt erneut, dass uns dies gelungen ist. Wir konnten damit eine Brücke zwischen unseren Bewohnern und der Öffentlichkeit schlagen – und zeigen, dass Lebensqualität keine Frage von Alter oder Gesundheit sein muss.“

Eine Zusammenfassung der Kampagne finden Sie online unter http://leben-ist-erleben.at

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sechs Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1200 geriatrische BewohnerInnen. In unseren 14 Wohngemeinschaften und vier Basalen Tageszentren begleiten wir rund 340 jüngere KlientInnen mit mehrfachen Behinderungen. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag.

